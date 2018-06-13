會吃人？電扶梯停運就別走 專家警告：過重就有危險

2018年06月13日 07:01 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

今年3月左右土耳其伊斯坦堡一處地鐵站，發生停運的電扶梯突然運作，出現彷彿「吃人」的畫面，相當驚恐。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

捷運站或是百貨公司常常能看到電扶梯，當停止運作的電扶梯沒有貼出禁止行走的告示時，大多數人總會自然地將它當一般樓梯走。近日一段土耳其伊斯坦堡的一處地鐵站，民眾走在停運的電扶梯竟出現「吃人」畫面，該事故造成多人受傷；有專家表示，「停運的電扶梯是不能走的，當過重時就會自動滑行，釀成災害」。

這段電扶梯吃人影片，其實在今年3月中就已經在國際網路上瘋傳，畫面中是伊斯坦堡的一處地鐵站，能看到許多民眾把停止運作的電扶梯當一般樓梯往下走，但沒多久電扶梯梯面竟「自行滑動」，甚至出現一個大缺口，把一名男子捲進去，情景宛如「電扶梯吃人」，相當驚悚。

許多民眾習慣將停運的電扶梯當一般樓梯走，但專家警告「這樣是很危險的」。(圖/ 翻攝自影片)

這起事故發生後，當時救援人員耗費一小時左右的時間，才將被捲入電扶梯的男子救出，但仍造成不少人受傷。驚險影片曝光後，有不少網友才知道，「原來停運的電扶梯不能當樓梯走」。

而據《搜狐網》報導，一名機械專家分析「停運的電扶梯是不能走的」，因為電扶梯的台階或是踏板是一個循環進行的圈，而當它停止運作時，只是暫時切斷制動器動力源，讓台階或踏板不再傳動；但如果同時有許多人走在台階或踏板上，便給了制動器壓力，所以重量超過制動力就會導致機器失效，因此向下滑行，造成像是影片中類似的情形。