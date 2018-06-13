滅蚊新招！「除塵滾輪法」10萬人瘋傳 網實測直呼實用

滅蚊新招！「除塵滾輪法」10萬人瘋傳 網實測直呼實用(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

隨著台灣夏季的到來，蚊子也變得越來越多，外出郊遊更是被叮的滿頭包，到底該怎麼辦呢？最近有一名日本網友，分享用「除塵滾輪」殺蚊子的妙招，更表示用滾輪不僅不會被蚊子發現，甚至還能順利活抓，雖然聽起來有些荒謬，但網友去實測，結果讓他直呼太實用了。

日本網友在推特分享自己的滅蚊妙招(圖翻攝自推特/@AnTytle) 日本網友在推特分享自己的滅蚊妙招(圖翻攝自推特/@AnTytle)

日本網友@AnTytle在推特分享「滅蚊」妙招，指殺蚊子不需要靠化學藥劑，僅需要黏膠式「除塵滾輪」，他透露由於蚊子是靠體溫及氣味，察覺是否有生物靠近，若是用手很容易就會被發現，但滾輪沒有溫度，在緩緩接近時就難以發覺，就仍能順利活逮到蚊子，任由你處置。

還有網友實測原PO的方式，發現真的能有效逮到蚊子(圖翻攝自推特/@AnTytle) 還有網友實測原PO的方式，發現真的能有效逮到蚊子(圖翻攝自推特/@AnTytle)

而這篇PO文已累積10萬按讚數，在網路上瘋傳，就有網友實測原PO的方式，沒想到果真順利逮到蚊子，直呼「好實用啊！」，不過蚊子殘留下的液體讓他感到苦惱。而殺蚊子的方式百百種，有人使用蚊香、電蚊拍或捕蚊燈，甚至還有人用捕蠅紙抓蚊，雖然每種方式都並非絕對，但為了擾人的蚊子，大家各出奇招，也是相當有趣。

妻揪「床上輸贏」他輸不起秒接... 目擊郵差遇雨全濕仍奮力工作 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。