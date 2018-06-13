滅蚊新招！「除塵滾輪法」10萬人瘋傳 網實測直呼實用

2018年06月13日 10:56 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

隨著台灣夏季的到來，蚊子也變得越來越多，外出郊遊更是被叮的滿頭包，到底該怎麼辦呢？最近有一名日本網友，分享用「除塵滾輪」殺蚊子的妙招，更表示用滾輪不僅不會被蚊子發現，甚至還能順利活抓，雖然聽起來有些荒謬，但網友去實測，結果讓他直呼太實用了。

日本網友在推特分享自己的滅蚊妙招(圖翻攝自推特/@AnTytle)

日本網友@AnTytle在推特分享「滅蚊」妙招，指殺蚊子不需要靠化學藥劑，僅需要黏膠式「除塵滾輪」，他透露由於蚊子是靠體溫及氣味，察覺是否有生物靠近，若是用手很容易就會被發現，但滾輪沒有溫度，在緩緩接近時就難以發覺，就仍能順利活逮到蚊子，任由你處置。

還有網友實測原PO的方式，發現真的能有效逮到蚊子(圖翻攝自推特/@AnTytle)

而這篇PO文已累積10萬按讚數，在網路上瘋傳，就有網友實測原PO的方式，沒想到果真順利逮到蚊子，直呼「好實用啊！」，不過蚊子殘留下的液體讓他感到苦惱。而殺蚊子的方式百百種，有人使用蚊香、電蚊拍或捕蚊燈，甚至還有人用捕蠅紙抓蚊，雖然每種方式都並非絕對，但為了擾人的蚊子，大家各出奇招，也是相當有趣。