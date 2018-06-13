笨賊惹錯人！進體院偷竊反遭學生包圍 嚇到躲進警懷裡

笨賊惹錯人！進體院偷竊反遭學生包圍 嚇到躲進警懷裡(圖翻攝自/騰訊新聞)

友善列印
/綜合報導

偷竊行為令人髮指，但若是偷錯地方，小心可是會踢到鐵板的。大陸哈爾濱體育學院的男宿舍，日前屢屢傳出竊案，讓同學感到相當困擾，近日竊賊又如法炮製至體院偷東西，正巧被幾名學生撞見，宿舍內學生得知紛紛趕來逮人，最後百名學生將竊賊團團包圍，讓他嚇得躲進警察的懷裡。

根據《看看新聞》報導，前陣子哈爾濱體育學院的男宿舍，屢屢傳出學生證件、手機及財物等失竊的消息，讓學生們感到相當不滿，因此通報校方，並將監視器截圖公布在學校牆上，豈料6月9日有學生在宿舍發現可疑男子，趕緊通報校方。

學校保全檢查發現，竊賊半裸躲進雜貨間裡，宿舍管理員表示「他發現自己的花色上衣太明顯，因此將上衣脫去拿在手中，但褲子卻沒辦法脫，無奈還是被學生認出來，因為我們學生不穿這麼醜的褲子」，隨後將他逮的正著，這時剛好有其他學生經過，得知此事後趕緊告訴男宿其他人。

而學生聞之蜂擁而來，近百名學生將竊賊團團圍住，甚至大聲的斥責他，而他也嚇得不知所措，最終等待警察來後，整個人瑟縮躲進員警懷裡，而民警則回「沒精力扶你，你趕快自己走吧！我們還得欄住他們」，最後竊賊在學生的歡呼中上了警車，而參與的不僅有體育學系學生，還有武術系的。

許多網友看完笑翻表示「去哪偷不好呀！你非得去體校。你是能跑的話，他們還是能打的過他們呀」、「這要是去醫學院，估計警察叔叔就不用來了。孩子們該有新鮮的標本了」、「偷東西該打，主要是這個賊敢偷體育學院的勇氣可嘉」、「小偷只有倒在警察懷裡撒撒嬌，才能保住小命」、「體育學院可都是猛男」。

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