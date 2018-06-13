食安拉警報！吃下一份黑鮪魚＝服用超標重金屬

食安拉警報！吃下一份黑鮪魚＝服用超標重金屬（示意圖／達志影像提供）

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／綜合整理；泰拉斯．格雷斯哥／時報出版

過去我們將海洋當成永不耗竭的公共財，無論是排放廢水，或大量捕魚以攝取人體所需的蛋白質，我們都相信海洋能夠承受：一邊淨化污染物質，一邊提供源源不絕的健康魚類。然而，事實卻是我們即將耗盡海洋，數十年前豐產的魚類，如今瀕臨絕種，原本澄澈蔚藍的海，如今卻面臨優氧化，充斥垃圾與藻類，再也無法恢復健康的生機。

不僅如此，在海洋被我們汙染後，就連吃魚也充滿了風險！

☞ 鮭魚：水銀含量超標，專家建議一年最好只吃六餐的鮭魚；但養殖鮭魚又充滿了色素及毒素，甚至比野生鮭魚還多。

☞ 鮪魚：被混稱為鮪魚的魚種有五十多種，除了標示「淡鮪魚」的罐頭以外，幾乎吃每種鮪魚都水銀含量過高，足以造成認知障礙。捕撈鮪魚的漁網會纏繞海豚導致牠們喪命。

☞ 黑鮪魚：吃一餐黑鮪魚，超越一周能攝取水銀量的三倍半。而且野生黑鮪魚被濫捕到近乎絕種。

☞ 蝦；養殖蝦充滿了化學藥劑，虎蝦或白蝦尤其不能吃，抗生素與膽固醇含量都很高，並且養殖蝦業排放的廢水甚至會影響周遭的農作物。

☞ 鯊魚：生育率低、成長速度又慢，因為濫捕而即將絕種。水銀含量也極高。

☞ 鱈魚：因為過度捕撈已經瀕臨絕種，且捕撈方式會使得幼魚與其他小魚被捕捉殆盡，既不環保、也無益生態。

得獎記者泰拉斯．格雷斯哥為了一探盤中飧與環保之關連，從加拿大新斯科細亞省出發，走訪北美、歐陸、印度、中國與日本十個地方，深入追究海鮮供應鏈的源頭，從紐約米其林三星餐廳吃到東京迴轉壽司，他在切薩皮克灣和一個飛魚船船長一起出海捕撈牡蠣，在印度調查養蝦場，在馬賽煮道地的馬賽魚湯，還和舉世知名的生態學家一起走訪超市的海鮮販賣區。他震驚地發現：失控的汙染現象、迴避規範的捕魚行為，還有日益嚴重的氣候變遷，在在都對我們盤中的海鮮造成影響。

本文摘自，時報出版《海鮮的美味輓歌：健康吃魚、拒絕濫捕，挽救我們的海洋從飲食開始！》一書，未經授權，請勿轉載拷貝！

食安拉警報！吃下一份黑鮪魚＝服用超標重金屬 《海鮮的美味輓歌：健康吃魚、拒絕濫捕，挽救我們的海洋從飲食開始！》時報出版／泰拉斯．格雷斯哥
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