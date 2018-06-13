訂婚日婆婆穿褲裝！新娘氣炸飆罵 網：根本公主癌

訂婚日婆婆穿褲裝！新娘氣炸飆罵 網：根本公主癌(示意圖/達志影像)

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婆媳關係難捉摸，可能對方無意也會變成一種問題！近日就有女網友在臉書抱怨，表示「想偷偷抱怨我婆婆，訂婚那天，本來我媽媽想要換兩套衣服（敬酒的時候換上紅色齊地旗袍），結果訂婚那天我婆婆穿『褲裝』，不是說不正式，有端莊，但是那天是訂婚不是參加單純喜宴，身為主人家之一，至少穿裙子吧！」結果反而遭網友砲轟「公主病癌！」

女網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，近日與另一半舉行訂婚時，婆婆竟穿著褲裝出席，讓她覺得不夠體面，「雖然爺爺穿的是50年前的西裝（老公說的），但至少爺爺奶奶是西裝跟套裝，雖然我爸爸中風過穿皮鞋不好走路，但是還是換上帥帥的西裝 （穿著功夫鞋）。我知道你們家勤儉持家 但是可以結婚那天買一套新的洋裝嗎？」

原PO甚至怒說：「我知道我們家把我養的很公主，我知道我很嬌，我知道我什麼都不會，可是，可以不要在訂婚就給我這種另類的下馬威嗎？」

訂婚日婆婆穿褲裝！新娘炸棄飆罵 網：根本公主癌 原PO抱怨婆婆在訂婚那天穿褲裝。(圖/爆怨公社)

PO文一出，馬上引起許多網友熱烈討論，「穿褲裝有什麼問題?是沒穿上衣嗎？」、「至少婆婆不是穿睡衣出席吧 」、「不錯啦，起碼妳還知道自己有公主病」、「訂婚是女方主場，婆婆不適合穿得比娘家媽媽張揚，這是個有禮貌的婆婆」、「妳媽媽準備二套！太威了！很少看到主人家長輩宴席到一半還換裝的」。

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