2018年06月13日 15:18 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

女生月事來潮，有時難免會不小心外漏，不慎用髒他人的物品，理當要照價賠償。最近一名美甲師替顧客服務，期間對方因月經流出，將店裡的椅子及坐墊沾滿血跡，事後她也與顧客商討賠償問題，沒想到最後對方竟指她得寸進尺，讓美甲師感到相當不解。

一名美甲師在《爆怨公社》抱怨，指一名女顧客至店裡消費，服務過程中兩人相處也很融洽，沒想到結束後，顧客起身才發現，椅子上殘留一大攤經血，她趕緊請對方至廁所處理，並收拾工具後清洗椅子，但由於面積實在是太大，而且椅子又是會吸水的海綿材質，根本無法清理乾淨。

客血染美甲坐墊！店家報價卻不願賠償 反嗆：得寸進尺(圖翻攝自/爆怨公社)

美甲師只好向顧客告知，會先詢問看看是否能換坐墊，而費用必須由她負擔，對方當下也爽快的答應。詢問第一家報價為2500元，讓美甲師感覺太貴，於是又詢問第二間，則是報價1500元，因為椅子呈現圓弧型並不易做，更換坐墊的價格才會偏高。

客血染美甲坐墊！店家報價卻不願賠償 反嗆：得寸進尺(圖翻攝自/爆怨公社)

美甲師也PO出對話紀錄，顧客原本想買吧檯椅賠償了事，而當她向顧客要1500元椅子費及300元運費時，對方竟開始表現出不悅，表示自己僅能付1200元，而且未來也不會到她店裡消費，而美甲師態度則放軟，提到運費改由她自行吸收，豈料顧客反嗆「你一定要這麼硬？」，更要她不要得寸進尺。

最後顧客甚至認為，用髒的坐墊洗一洗就乾淨了，根本是對方不會清理，才會要求再買新的，而美甲師也解釋，由於椅子被用髒，導致其他顧客沒舒服的椅子坐，而她自己改坐圓板凳，導致她腰痠無法久坐，「但美甲客座椅是很重要的生財工具，要能坐的舒服要能久坐客人也才會再願意來消費，她願意賠償的椅子是吧台椅，根本不適合美甲客座椅」。

客血染美甲坐墊！店家報價卻不願賠償 反嗆：得寸進尺(圖翻攝自/爆怨公社)

也指因為先前的椅子底座質感很好，因此不想丟掉浪費，才會只想換座墊就好，沒想到卻讓顧客感到不悅，讓她也相當無奈。許多網友則紛紛表示「就是一副消費者最大的嘴臉『我有賠就很好了』」、「全額賠償是應該的啊，月經血流成這樣不覺得丟臉嗎？還敢講那麼多廢話。一直強調不會再來消費，但你有考慮過店家會再讓你來消費嗎？」、「1200元連普通的電腦椅都買不到，更別說那種舒適的椅子了」。