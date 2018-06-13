台灣薪資衝不上來？網揭主因「因為陸資進不來」掀論戰

2018年06月13日 15:24 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣陷入低薪困境已有數十年之久，貧窮與看不見的未來，是許多「厭世代」共同的困境。不過有網友以美國川普上任後失業率卻大降為例，指出這段時間美國人薪資漲了不少，背後原因是因為「資本多了」；同理，他認為，台灣單方面資本流出，卻將陸資拒於門外，「不管台灣人如何辛苦，薪資根本就起不來。」

原PO在《mobile01》發文表示，「市場上就那麼多資本，就那麼多公司，就那麼多勞動力。資本少了，公司少了，招聘的就少了，但是勞動力沒變，那自然薪資上不來，如果資本多了，公司多了，招聘的人多了，勞動力沒變，薪資自然會上漲。」

至於勞動力會大幅度上漲嗎？不會，因為台灣生育率擺在那裡。原PO直言，台灣資本一直不斷流出，同時又把最有錢的陸資拒於門外，形成台灣單方面資本流出，「不管台灣人如何辛苦、如何責任制，薪資根本就起不來，這和台灣人努力不努力沒什麼關係。」

對此，不少網友感嘆「陸資進不來（政府阻擋，服貿就是範例）、台資想離開（上市櫃公司減資的一大堆）、外資不想來（兩岸關係這麼差怎麼會來）這就是台灣的現況。」、「樓主說的是事實唷！小弟做NB相關工作超過10年，這一陣子要換工作，有明顯感受，台灣的雙A只願意開110W年薪，但是換成港資公司，也就是陸資用香港公司掛牌的公司，在新店區域，相同的工作內容，他卻肯出150W保證年薪，所以台灣慣老闆真的很多。」

不過其他網友則認為跟陸資沒關係，「台灣有700多萬就業人口，若今天是事求人的工作；薪水絕對不會差到哪去。若是人求事的工作，公司找人比價效應就會出現。即使資金進來也是進到股票、房市 炒作。」、「台灣薪水提不高真正的原因是產業一直停留在低毛利的代工產業和產業無法升級，以及房地產價格不合理的飆升和政府不當干預這些因素上。」、「台灣這局面，就算陸資進來也沒救。沒聽過入境隨俗嗎？既然和大家花同樣的錢就能聘到人，那我又為何要拉高？很多外資到台灣後就學台灣的這套方式了。」