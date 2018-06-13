妙齡女遇8男搭訕「載妳回家」 竟慘遭綑綁性侵

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印
／綜合報導

搭便車超危險！最近日本富山縣富山市發生一起驚人性侵事件，晚間有一名年約20歲的女子在路邊被8名男子搭訕，親切地表示「我們載妳回家」，沒想到卻是將她載回其中一人的公寓，並將她綑綁輪流性侵；受害者趁機逃離後，警方循線逮捕8名變態，網友更肉搜出真實身份並痛罵他們的噁心行徑。

綜合日媒報導，10日晚間8名男子在路上看到一名妙齡女獨自行走，一群人上前搭訕，還親切地向對方說「我們可以在妳回家」，女子沒有多想就跟著他們走；豈料他們竟將女子帶回其中一人居住的公寓，馬上性情大變，有人負責壓她肩膀，有人負責將她手腳綑綁，接著脫光她的衣服輪流性侵她。

遭施暴的受害女子找到機會逃離現場，馬上報警處理。事後警方也將8名嫌犯逮捕，分別是31村中圭介、30歲堀下峻、30歲鄉倉郁也、30歲後田知之、30歲松本浩之、30歲上谷知也、27歲土林礼征和25歲端保貴大，他們是同事或朋友關係。而偵訊時，有人坦承犯罪，卻有人堅決否認，聲稱是女子自願，全案仍待進一步調查。

這群變態無恥的行為引起當地社會譁然，有網友透過新聞公布的嫌犯真實姓名肉搜出他們的臉書，並將他們的相關資訊通通公開，讓眾人痛罵這些噁心的變態。

文章來源：産経ニュース

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