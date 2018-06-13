到好姊妹公司投履歷當同事 她竟挨轟：很白目

2018年06月13日 16:04 陳慶餘

這樣的行為真的很白目嗎？一位女網友日前剛從公司離職，而她因為想到好姊妹的公司一起上班當同事，於是就找了職缺投履歷，接著就透過LINE告知好姊妹「我投了你們公司的履歷耶！一起變好同事唷！」沒想到這樣她這樣的行為卻引起好姊妹不悅，甚至還挨轟「很白目」，讓他不解的上網詢問網友意見，沒想到卻意外掀起正反意見的網友大戰。

女網友在批踢踢發文指出，自己5月底離職，因為覺得一位好姊妹的公司福利不錯，加上工作內容她又很有興趣，所以就想要嘗試看看，沒想到在她投完履歷之後卻慘被朋友砲轟「很白目」，對方甚至還跑去和組長告知此事，害得她就這樣被刷掉，雖然對方給的理由是「不希望友情牽扯到公司上」，但這樣的行為還是讓原PO當場傻眼，「也覺得她怎麼這麼自私。我又不是去偷去搶妳的飯碗」。

文章曝光後掀起不少網友熱烈討論，不少網友都對原PO姊妹的行為感到不解「自古為難女人的，只有女人」、「就算不希望朋友來，也不會去找組長報告，妳這什麼姊妹」、「防火防盜防閨蜜」、「女生的友情就是笑話，公司一堆小團體，當然是戰爭」、「女生的友情就是這麼脆弱啊！很意外嗎？」

但也有網友持反對意見，認為原PO先斬後奏本來就不太對，加上有時候工作上的摩擦真的會影響到兩人之間的友情，「公事上無論好壞，摩擦很多」、「正是因為是好朋友，才更要尊重對方珍惜對方」、「我認為她而做法是對的，不想破壞友情，做事很難公事公辦，處理事情無法客觀」。