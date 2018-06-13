到好姊妹公司投履歷當同事 她竟挨轟：很白目

到好姊妹公司投履歷當同事，她竟挨轟：很白目（shutterstock）

友善列印

這樣的行為真的很白目嗎？一位女網友日前剛從公司離職，而她因為想到好姊妹的公司一起上班當同事，於是就找了職缺投履歷，接著就透過LINE告知好姊妹「我投了你們公司的履歷耶！一起變好同事唷！」沒想到這樣她這樣的行為卻引起好姊妹不悅，甚至還挨轟「很白目」，讓他不解的上網詢問網友意見，沒想到卻意外掀起正反意見的網友大戰。

女網友在批踢踢發文指出，自己5月底離職，因為覺得一位好姊妹的公司福利不錯，加上工作內容她又很有興趣，所以就想要嘗試看看，沒想到在她投完履歷之後卻慘被朋友砲轟「很白目」，對方甚至還跑去和組長告知此事，害得她就這樣被刷掉，雖然對方給的理由是「不希望友情牽扯到公司上」，但這樣的行為還是讓原PO當場傻眼，「也覺得她怎麼這麼自私。我又不是去偷去搶妳的飯碗」。

文章曝光後掀起不少網友熱烈討論，不少網友都對原PO姊妹的行為感到不解「自古為難女人的，只有女人」、「就算不希望朋友來，也不會去找組長報告，妳這什麼姊妹」、「防火防盜防閨蜜」、「女生的友情就是笑話，公司一堆小團體，當然是戰爭」、「女生的友情就是這麼脆弱啊！很意外嗎？」

但也有網友持反對意見，認為原PO先斬後奏本來就不太對，加上有時候工作上的摩擦真的會影響到兩人之間的友情，「公事上無論好壞，摩擦很多」、「正是因為是好朋友，才更要尊重對方珍惜對方」、「我認為她而做法是對的，不想破壞友情，做事很難公事公辦，處理事情無法客觀」。

台灣薪資衝不上來？網揭主因「...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。