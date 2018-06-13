人妻在外工作！返鄉驚覺自己死3年 才知老公有新歡

2018年06月13日 16:07 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

為了要跟新歡在一起，有人可說是會不擇手段。大陸四川一名女子至外地工作，沒想到返鄉後發現，自己居然在3年前就過世，而且丈夫與父親還是申請人，為了復活她疲於奔命，最後才得知丈夫是為了想再婚，才會謊報她死亡的消息，不過至今她仍與丈夫聯絡不上。

根據《澎湃新聞》報導，人妻劉國青長年在長沙工作，上個月18日返回四川達州市宣漢下八鎮探望家人，豈料鄰居卻叮嚀她檢查戶籍，這一查才發現，自己竟在2015年就「因病過世」，她這時才想起來，鄰居曾在去年打電話給她，提及「聽說你的戶口被下掉了」，且先前至銀行開戶時，也被告知查無此人，但當時她都並未留意。

劉女對此表示「我明明人還在，為何說我已經死亡」，而隨後她也發現，申請人居然是自己丈夫與父親，而這期間她都有與父母連繫，因此父親根本不可能不清楚她的生死，因此趕緊與父親聯繫，而對方則相當震驚，表示當時女婿余寧國曾向他要過私章，但他並未過問要做什麼。

居民透露，余寧國疑似是有了新歡，可能為了與對方結婚，因此謊報現任妻子的生死，才得以註銷元配的戶口。而宣漢縣溫黃社區主任坦言，由於當時太相信下屬，才會在毫無確認下，簽字蓋章通過劉國青的死亡證明。對此，劉國青指因與丈夫不和，兩人婚後才會分居，但由於至此仍連絡不上丈夫，讓她也搞不清楚兩人目前的關係。