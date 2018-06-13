豆干厝驚見「極品正妹」等辦事 開房片讓老司機好心疼

豆干厝驚見「極品正妹」等辦事 開房片讓老司機好心疼(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導

有一些男人有生理需求會想要找妹妹解決，「豆干厝」(風化區)就成了選項之一。日前大陸有一名男子去傳統的「豆干厝」買春，一走進去看到一名頭髮及肩的白皙正妹，坐在門邊轉頭看了他一眼並露出甜美笑容，被她的高顏值感到震驚；事後將影片PO網造成瘋傳，有不少老司機看完超不捨，認為「可惜了一個正妹」。

網路上瘋傳一段老司機買春的影片，畫面中看到男子走訪巷弄裡的「豆干厝」，進屋後看到有許多女子坐在椅子上「等人挑選」，旁邊有一名大媽更熱情地說，「挑一個吧」。

極品正妹和買春男開房影片曝光後，有不少網友紛紛感到不捨。 極品正妹和買春男開房影片曝光後，有不少網友紛紛感到不捨。(圖/ 翻攝自影片)

門邊坐了一名身穿藍色洋裝的女子，她抬起頭看了看男子，並朝他露出甜甜一笑，大眼睛又白皙的臉蛋，如網美般的高顏值，讓他瞬間著迷，馬上跟大媽指定就是要她；而正妹被買春男指定後，兩人就一起走進其他小巷內的房間辦事。

儘管影片並未透露拍攝地點，但有網友推敲應該是在大陸，也紛紛留言「碰到這麼優的機率，跟中彩券一樣」、「果然是老司機」、「這是網美級正妹啊」、「原來小店也有這麼優質的」；還有不少人看到正妹淪落到賣身，替她感到不捨，「她長這麼漂亮，根本不用到豆干厝賺錢，白白浪費了一個好女孩」、「可惜了」。

影片點此，如遭移除請見諒。

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