「金融圈最正櫃姐」遭起底！現在改行做這個…

網友驚見史上最正櫃姐，直接現場開撩(圖/翻攝自爆廢公社)

友善列印
／綜合報導

一名遭網友封為「金融圈最正櫃姐」的超級正妹，因為外型神似日本女星波多野結衣，讓不少人驚艷不已，如今有批踢踢神人自稱找到本尊，但卻遭熟識正妹的網友打臉神錯人，對方透露正妹櫃姐已經轉行經營連鎖咖啡店。

有網友日前在臉書《爆廢公社》PO文透露，到銀行去辦理存款，意外碰到一位超級正妹協助辦理業務，害的他現場直接開撩，當正妹問他需要辦理什麼業務時，原PO直接回應「我想在您這裡存放我的心」，結果正妹直接回他「不好意思！我們這裡是銀行，不辦理器官存放喔！」，原PO當場被拒。

貼文一出，批踢踢表特版神人「INNNNNNNNNNN」不久便神出該位櫃姐，並發文說道「稍微交叉比對之後…應該就是她了，今年27歲，東吳財務工程與精算數學畢業。」不過卻遭到鄉民打臉「根本不像啊，還交叉比對咧」、「完全不像，你有臉部辨識障礙？」

一名自稱是正妹櫃姐的前同事則指出，該張照片已是2年前的舊照了，正妹櫃姐早已離職，現在自己開了一間85度C在經營。

原PO發現神錯人之後也立刻發文道歉「剛剛確定是找錯人了因此立即刪文，第一時間也跟兩位當事人表達歉意。」並強調日後會更加謹慎小心。

正妹櫃姐 據悉，正妹櫃姐早已離職，現在自己開了一間85度C在經營。（圖／翻攝自PTT）
豆干厝驚見「極品正妹」等辦事...

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