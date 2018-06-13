月薪15K斗內網紅被嫌窮 男子竟挪用千萬公款變身土豪

在微博上擁有超過740萬粉絲的網紅馮提莫，近日接連爆出許多負面新聞（翻攝微博）

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在微博上擁有超過740萬粉絲的網紅馮提莫，近日接連爆出許多負面新聞，但不少死忠粉絲仍不離不棄，在她沉寂復出後立刻發揮乾爹實力，立刻將馮提莫在直播平台的人氣拱上第一名寶座。現在馮提莫其中一名「土豪乾爹」的真實身分卻在近日曝光，讓人驚訝的是，這名男粉絲其實根本就不是什麼土豪，而是一名月薪只有3000元人民幣（約新台幣15000元）的王姓會計，他拿來「斗內（Donate）」的錢，竟然是挪用公款而來。

綜合陸媒報導，這名王男在一間公司擔任會計，月薪僅有3000元人民幣（約新台幣15000元），只能勉強應付生活開銷，但是卻因為迷上了女主播，並且發現自己因為斗內的少，女主播對他都愛理不理，為了贏得芳心他只好砸下重金，果然女主播就開始主動聯絡他，甚至還會一起出門吃飯玩樂。

而為了維持自己的土豪形象，男子不惜利用自己身為會計的優勢，挪用公款來打賞斗內女主播，甚至還曾經在一個晚上就豪擲50萬人民幣（約240萬新台幣）來打賞女主播，成為了頻道中知名的土豪級人物。

據了解，王男雖然已婚育有小孩，但仍每個禮拜都跑到上海和女主播約會，甚至還一起住在當地多間要價好幾十萬的飯店，而根據警方調查，王男共計挪用了930萬人民幣（約4400萬新台幣）的公款在相關報導中，雖然女主播被打上了馬賽克，但不少網友都根據新聞片段的直播背景及聲音，認出這名女主播根本就是馮提莫，這才發現原來竟然有土豪是用這種方式來打腫臉充胖子。

王男因為挪用公款來斗內女主播而被警方逮捕（翻攝微博） 王男因為挪用公款來斗內女主播而被警方逮捕（翻攝微博）
馮提莫在網路上擁有大量粉絲（翻攝微博） 馮提莫在網路上擁有大量粉絲（翻攝微博）
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