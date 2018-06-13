狂！浣熊攀23層高樓意外爆紅 網友驚呼：火箭是你？

2018年06月13日 20:15 陳慶餘

浣熊爬累了待在窗台外圍休息（翻攝推特）

美國明尼蘇達州昨日出現一隻爬牆技術堪比蜘蛛人的浣熊，這隻浣熊在不明原因之下攀上了當地的一棟大樓外牆，但卻因為受到驚嚇越爬越高，最後甚至還受困在距離地面高達60公尺的23樓外側陽台上，過程全被當地居民給目擊，有不少人開直播隨時更新這隻浣熊的動態，不少網友看到之後，都紛紛拿出電影《星際異攻隊》中的浣熊角色「火箭」來形容這隻爬上高樓的小浣熊，驚呼：「火箭是你？」

綜合外媒報導，這隻浣熊在昨（12）日晚間被民眾發現被困在當地瑞士銀行大樓（UBS Tower）的外牆之上，因此上前救援，但沒想到浣熊似乎是受到驚嚇反而越爬越高，民眾只好報警請求消防隊來救援，但由於大樓的窗戶是封死的，因此只能決定在頂樓放上食物誘餌，等浣熊自行脫困。

相關消息曝光後，不少網友也在臉書、推特上即時更新這隻浣熊的動態，至於位在瑞士銀行大樓旁邊的明尼蘇達公共廣播電台（Minnesota Public Radio）也立刻幫浣熊創立了一個標籤「#mprraccoon」讓牠瞬間在網路上爆紅。

常常在網路上和粉絲互動的電影《星際異攻隊》導演詹姆士岡恩（James Gunn）也表示，會提供1000元美金給成功救出這隻浣熊的民眾，而截至目前為止，該隻浣熊仍未成功脫困，命運未卜。