深夜打得火熱！2男地鐵亂鬥 竟咬掉對方嘴唇血濺滿地

深夜打得火熱！2男地鐵亂鬥 竟咬掉對方嘴唇血濺滿地(圖/ 翻攝自影片)

友善列印
／綜合報導
慎入，影片可能造成身體不適。(影片/ 取自臉書@Riri Jannat)

打架打到接吻了？日前美國一處地鐵站發生血腥意外，2名黑人男子疑似有口角，先是互相標罵後，竟開始拳打腳踢上演大亂鬥，過程中身材較高的男子甚至咬掉較嬌小男子的嘴唇一角，現場血濺滿地，十分驚人；有不少目擊者打架影片分享到網路上，引起網友熱議。

綜合外媒報導，9日晚間10點在美國皇冠高地-猶提卡大道地鐵站發生打架事件，2名黑人男子疑似有口角，兩人隔空互罵，接著竟開始朝對方拳打腳踢；當他們打到售票機旁的牆角時，個子嬌小的白褲男趁機搥了高個牛仔褲男一拳，氣得他一口咬住白褲男的嘴唇，甚至將他的嘴唇咬下了一塊，地面上滿是血跡。

現場有許多圍觀群眾，2男亂鬥地面上滿是血跡。 現場有許多圍觀群眾，2男亂鬥地面上滿是血跡。(圖/ 翻攝自影片)

他們周遭有許多圍觀群眾，有人出言制止「快點住手」、「保持冷靜」，也有不少人拿起手機錄影，但兩人沒有停下動作，繼續扭打成一團，從牆角打到樓梯口，地板上頓時充滿血跡，相當驚悚；但牛仔褲男趁亂便拿起行李離開現場，而被咬掉嘴唇的白褲男只能尷尬地待在原地。

事後，警方表示仍在追捕「動口」傷人的牛仔褲男，白褲男也及時被送往附近的醫院治療，不過，兩人起衝突的原因尚待進一步釐清。而目擊者將影片分享到臉書上，引起熱議，有不少人紛紛直呼超可怕；但也有人質疑嘴唇是否被咬掉，有其他也在看到現場激烈戰況的網友表示，「他(牛仔褲男)真的咬掉他(白褲男)的嘴唇」。

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