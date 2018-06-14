被媽媽丟包！遊樂場驚見5歲女童 早熟嘆「不想吵她逛街」

2018年06月14日 08:02 杜炤佑

膽子太大了！一名女網友近日帶孩子到百貨公司遊樂場玩耍，竟發現有個約5歲小女孩一直跟著他們，一問之下，才得知原來她的媽媽自己去逛街，然後把女兒丟在遊樂場，讓原PO和工作人員聽了相當不捨。

女網友昨（13日）在臉書社團「爆怨公社」PO文表示，近日她帶小孩到某遊樂場玩，發現一名小女孩一直跟著她們，便好奇問她：「妳媽媽呢？」女孩回答：「媽媽去逛街」，約一小時後，小女孩表明想媽媽，但又不想打電話，因為「我不想吵媽媽逛街，不想煩她」、「我想媽媽的時候，都假裝她在我旁邊。」

原PO說，在她和小孩在遊樂場玩了兩個小時，過程中，小女孩的媽媽只出現一次，但僅在外面和小女孩說了一下話，隨後就不見人影。目睹這種情況，讓原PO忍不住感嘆：「不知道，小孩子家長想法，無法猜測。不了解孩子成長經歷，無法理解。只是聽到孩子說話為孩子心疼。」

原PO也補充，當時有詢問工作人員該遊樂場的規定，工作人員透露，遊樂場的確有明文規定小孩需有家長陪同，但很多家長都會利用上廁所等藉口離開，然後就很長時間沒有出現。

5歲女童的反應讓旁人相當心疼。(圖/爆怨公社)

文章一出，其他網友紛紛砲轟「現在很多家長都這樣，如果可以真想幫他廣播或直接報警」、「台灣治安有那麼好嗎！」、「要等出事了才來後悔？」、「離譜到超級誇張」、「這個媽媽實在失格」、「妹妹應該常常被丟下才會說出這些話」。