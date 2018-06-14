靠肩膀假睡！宅男被正妹嚇呆「秒做這動作」 網笑：難怪單身

2018年06月14日 11:24 杜炤佑

This guy literally switched seats sksksksksk pic.twitter.com/v63DUXPSa9 — art| 석진 (@vrse4) 2018年6月10日

個性單純錯了嗎？一名旅居南韓的正妹Youtuber「MeiKCJ」近日PO出一段實驗影片，可見她坐在地鐵上裝睡，然後故意靠在「歐巴」身上，試驗對方的反應如何。不過影片中其中一名男生的反應則是嚇得跑走，紛紛被網友笑說「難怪單身！」

MeiKCJ來自哥倫比亞，擁有西方人的深邃五官，旅居南韓首爾已經很長一段時間，也因她經常在街頭拍影片，吸引不少粉絲關注。8日她推出新影片，只見她穿著黑色帽T，分別坐在5位不同類型的男生隔壁，然後假裝睡著，靠在對方的肩膀上。

男乘客假裝沒事。(圖/youtube)

男乘客假裝沒事。(圖/youtube)

大部分的男生剛開始都嚇一跳，隨後看到MeiKCJ後便默默接受，還會假裝沒事，繼續滑手機。特別的是，其中一名留著西瓜瀏海、穿著黑西裝的男子，當他感覺到MeiKCJ靠上肩膀後，立刻嚇得往後縮，然後馬上離去，讓許多網友看了都笑說，「我是肥宅，我懂他跑走的感受，女生碰到都很緊張」、「機會都給你了，還不好好把握」。

只有該名男子嚇到馬上離開現場。(圖/youtube)

不過事後該影片受到許多抨擊，MeiKCJ已將影片下架。網友「royaltykai」也在推特上PO出影片表示，這女孩假裝睡著，靠在南韓男生肩膀上，真的超可怕的，把噁心的頭放別人洗好的衣服上，這行為超級粗魯，侵犯了個人空間和隱私。