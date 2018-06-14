蔡阿嘎偕暗黑女神「8分鐘激戰片」惹怒老婆森77

2018年06月14日 11:37 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

蔡阿嘎X友田彩也香（影片取自YouTube/蔡阿嘎）

網路紅人蔡阿嘎和老婆二伯結婚2年，即將迎來寶寶「蔡桃貴」，不過日前他和暗黑女神友田彩也香合作，推出「8分鐘激戰片」，上演不少煽情橋段，女方不但示範69口愛，還伸出靈舌舔耳，甚至大膽碰觸他的下體，超尺度內容掀起正反論戰。

蔡阿嘎日前接受成人展邀請，和友田彩也香合作拍片，兩人先玩起野球拳炒熱氣氛，友田彩也香在鏡頭前也放得很開，和蔡阿嘎玩起「肉體交疊」，不但以69體位吃香蕉，更在一票男粉絲身上上演「人體天堂路」，玩「安全之吻」時，友田彩也香的靈活舌功更讓蔡阿嘎直呼「比我老婆還厲害」。

過激內容雖然讓不少粉絲看得臉紅心跳，不過蔡阿嘎還是堅守人夫底線，「小阿嘎」全程沒有起生理反應，而大腹便便的二伯（蔡阿嘎老婆）更在最後配合節目演出，拖著行李箱爆氣放話要搬回娘家，就連離婚手續及兒子撫養權也到手了。

雖說是工商影片，然而影片內容仍惹來不少家長抗議，「我覺得這集太over了」、「吃香蕉那段真的有點太誇張了」；也有不少網友心疼二伯「其實覺得不太尊重太太」、「就算為了賺錢，我也無法接受另一半這樣欸」。

但也有人緩頰「其實覺得有些片段不像是SET好的，是女優自己加戲，阿嘎總不能業配拍到一半突然嚴肅拒絕女優的行為之類的吧，況且這也只是部戲，大家沒必要那麼嚴肅啦」、「二伯到後來有出來，代表他們應該都看過也討論過劇本，而且二伯在限時動態上也說了不介意，也很心疼阿嘎被罵」。