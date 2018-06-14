「巨蟹座沒脫單再等12年」國師唐綺陽揭背後真相

「巨蟹座沒脫單再等12年」國師唐綺陽揭背後真相（圖／翻攝自唐綺陽占星幫臉書、盧廣仲IG）

友善列印
／綜合報導
巨蟹下半年感情說明大會（影片取自Facebook/唐綺陽占星幫）

因為精準預測星象有「國師」美譽的唐綺陽，日前公布2018年下半年戀愛運勢，點名巨蟹座「若今年在沒有談戀愛，就得等12年後！」一番話引起巨蟹座網友恐慌，就連「國民長孫」盧廣仲也超級崩潰。對此，唐綺陽昨（13日）深夜緊急開直播澄清，表示「是想激勵又宅又害羞的巨蟹」，還強調受到「木星」影響，巨蟹座今年桃花運「相當不得了」，還有機會遇見真命天子、天女。

唐綺陽表示，巨蟹座天生又宅又害羞，常常因為想太多而裹足不前，若個性不改，就算有再好的感情運也於事無補，因此她才會撂下重話「錯過今年就要再等12年」，沒想到巨蟹座集體崩潰，玻璃心更是碎滿地，所以才會緊急開直播澄清。

唐綺陽強調，今年木星走到了巨蟹座的感情宮位，「對感情來說，這是一個不得了的好運！」因為木星下次要再走到巨蟹還要再隔12年之久，因此鼓勵巨蟹座若是今年遇到有人放電或是示好，就要勇敢把握，不要錯過很好的對象。簡而言之，巨蟹座桃花運旺，會遇到很好的對象，可能發展快速，但很值得經營。也有可能奉子成婚、懷孕，想要終結單身的人，要好好把握。

她也直言，巨蟹座在這次的木星運勢會一路好到11月，再加上下半年9月10日到10月受到金星加持，兩顆星齊聚戀愛宮，戀愛運可謂好到爆表，她也鐵口直斷，屆時巨蟹座若沒脫單只有3種可能「年紀太小、宅在家不出門、一直在拒絕」。至於已經有對象的巨蟹座，這段時間感情會回春，但她也提醒可能會出現老夫老妻症候群，需要彼此溝通，多少會承受些壓力，建議可以安排一些浪漫行程讓感情回溫。

「巨蟹座沒脫單再等12年」國師唐綺陽揭背後真相 「巨蟹座沒脫單再等12年」一句話讓盧廣仲崩潰了。（圖／翻攝自盧廣仲IG）
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