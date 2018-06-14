前女友分手狂追問「火鍋沾醬」 男大生特調秘方被網瘋傳

示意圖。(圖/ 取自達志影像)

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情侶談戀愛時常會遇到各種大大小小的問題，最後兩人也可能走到分手，但總有許多美好回憶值得懷念。最近大陸吉林一名男大學生分享自己的慘劇，日前收到前女友的訊息以為要「復合」，豈料對方只是想知道「火鍋沾醬秘方」，讓他哭笑不得；結果網友們好奇「沾醬到底多好吃」，男大生也大方公開秘方引起瘋傳。

大陸吉林一名男大生浩哥分享自己收到前女友的訊息，對方居然是要問「火鍋沾醬怎麼調」。 大陸吉林一名男大生浩哥分享自己收到前女友的訊息，對方居然是要問「火鍋沾醬怎麼調」。(圖/ 翻攝自微博)

日前來自吉林的一名男大學生「浩哥」，將前女友傳給他的訊息分享給朋友們看，「浩哥你不接我電話可以，你能不能把你火鍋沾醬怎麼調告訴我，我保證再也不煩你了，真的」，分手後竟收到這種奇葩問題，讓他的朋友也忍不住開玩笑，「他(她)和你在一起就是為了你的火鍋沾醬」。

結果這段對話被許多網友轉發，因此讓不少人好奇，浩哥的沾醬到底有多好吃，「我也很想知道什麼火鍋沾醬能讓前女友念念不忘」，甚至不惜死纏爛打都要問出沾醬怎麼調配。還有一些浩哥的大學同學跳出來爆料，「他還沒紅之前就是我們的調醬大師，一個人調所有人的」。

大票網友被這段故事逗笑，更好奇浩哥的火鍋沾醬到底有多好吃，他也大方地分享沾醬秘方。 大票網友被這段故事逗笑，更好奇浩哥的火鍋沾醬到底有多好吃，他也大方地分享沾醬秘方。(圖/ 翻攝自微博)

男大生浩哥也大方地在留言底下分享自己的沾醬秘方，「麻醬、蒜泥、辣椒油、糖、蠔油、紅豆腐乳、香菜末、蔥末、海鮮醬油。豆腐乳根據麻醬的量放，麻醬多的話就一匙半，少的話就一匙；蠔油別放太多，會鹹；蒜泥根據個人口味決定量，辣椒油稍微多一點很香，糖也依據自己口味」，不過，他最後也說，「還是本人調的好吃，好了我繼續難受一會」。

「前女友沾醬」風波也吸引當地媒體關注，更循線聯絡上男大生浩哥本人。 「前女友沾醬」風波也吸引當地媒體關注，更循線聯絡上男大生浩哥本人。(圖/ 翻攝自微博)

「前女友沾醬」風波也吸引當地媒體關注，循線聯絡上男大生浩哥本人，說出他跟前女友交往的事，他也認為對方會傳訊息問沾醬，「可能是經常吃我調配的吃習慣了」；但兩人在今年5月的時候分手，他說他也沒想到對方分手後會特地傳訊息問「沾醬怎麼調」，當下讓他哭笑不得。

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