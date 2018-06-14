月入300K交不到女友 葬儀社小開嘆曖昧對象：瞬間冷掉消失

2018年06月14日 15:12 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

從事殯葬業錯了嗎？一名網友日前在網路上發文問道「我在葬儀社上班，是不是因為我的職業的關係，導致我現在30歲了還交不到女朋友？」對此，一名葬儀社小開回文透露自己同樣從事殯葬業，月入30萬以上，過往不少曖昧對象在得知他的職業後，都瞬間變冷淡，「我真的明白你在交友上可能遇到的困境。」

原PO日前在批踢踢「男女板」發文表示，因為職業的關係，讓他交友經常碰壁，「很多第一次見面的朋友聽到我的職業，都會被問會不會怕怕的，甚至還有一些人會覺得有晦氣…」好奇詢問是否也有人同樣具有這樣的困擾，或是有何改善之道？

對此，一名葬儀社小開分享過往經驗，他提到小時候因為家庭背景的關係，經常被同學取笑，甚至幫他取不雅綽號，他之後在填寫父親的職業欄時就只以商人帶過，有時候他父親會開著公司的車來接他放學，但車窗下一排○○生命禮儀事業的字樣卻讓他覺得丟人，有陣子他甚至會偷偷用指甲摳掉，直到長大後懂事了才慢慢釋懷。高中時，女友的爺爺在得知他們家從事的職業後，甚至有點嫌惡。

他提到，自己月入30萬以上，但不知道為什麼就是交不到女朋友，好不容易有曖昧對象，卻也因為職業關係，一個一個態度瞬間冷掉，「其實蠻明顯的感受到他們的冷淡，有時候我都會說，『欸～不知道你介意嗎？』他們嘴巴上都會說『喔這是很偉大的職業欸』然後之後就開始搞消失，不然就是回訊越來越慢…」

面對這樣的現象，他也只能安慰自己「或許是女生心裡還是有點怕怕的吧，畢竟做這個很難避免就是會一直需要接很多大體，一天都要接好幾個，也許真的是靠婚友類的服務，先把遊戲規則講清楚會比較有幫助吧？不然我也不知道該怎麼辦。」

貼文一出引起鄉民熱議，紛紛留言回應「職業無分貴賤，不偷不搶不害人，沒什麼好嫌棄的」、「以前長輩會很介意是因為傳統觀念，沒想到現在還有人介意」、「其實台灣人的職業刻板印象很重」；不過也有人緩頰「這也表示女生不是只看中你的錢，可能是心裡真的會怕」。