好市多排隊「被肌肉男硬插」 他神反應讓對方尷尬離開

2018年06月14日 17:33 邱柏玟

插隊真的會讓人很不開心！日前有一名男子到好市多購物，排隊結帳時卻遇到肌肉男「硬插」，害他決定使用超嗲聲音反擊，讓對方瞬間石化，周遭民眾更是紛紛掩面竊笑，最後肌肉男也只能乖乖走到後面排隊。

12日一名網友在網路論壇《WeTalk》分享趣事，他說自己當天早上在超商結帳時被插隊，讓他想到一名男性友人之前被插隊的故事，朋友到好市多買東西後，光是要排隊結帳就花了半過多小時，當好不容易輪到他的時候，卻有一名肌肉男拿著幾罐鮮奶，突然衝進來說要結帳，還向原PO朋友說，「我只有幾罐牛奶要結，拜託讓我先結」，還表示自己有點趕時間。

原PO友人當下只拍拍肌肉男的肩膀，再用故意裝得很嗲的聲音大聲地說，「大哥，不要啦，你這樣硬插進來，人家會痛啦」，結果馬上讓肌肉男瞬間石化，原PO也補充說，「其實我朋友也很壯」；而因為友人的機靈反應，周遭民眾也都偷笑。

在說完那句話之後，原PO友人就慢慢地將推車內的商品放上櫃台結帳，還不忘向肌肉男說，「以後不要到處亂插，大家觀感不佳啊」，這些話讓結帳小姐得忍著笑意結帳，而肌肉男也默默地拿著牛奶走到後面排隊等結帳。

原PO分享友人戰力滿點的故事，讓不少網友紛紛笑說，「這是七傷拳啊，傷你七分，自傷三分」、「還要裝嗲欸，是哪招啦」、「不明白到底哪來的恥力」、「這招像是四兩撥千金，厲害厲害」、「我還真的講不出這種話… 有恥力低一點的回覆方式嗎？有的話跟我說」。