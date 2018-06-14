她見證「妙禪顯靈」嚇跑小偷保住1萬現金 網笑噴：繳的隨喜都不只

2018年06月14日 18:46 陳慶餘

佛教如來宗爭議不斷，但仍受到廣大信徒追捧和信奉，先前曾有一名女信徒透過佛教如來宗網站上的心得見證分享一件自己在妙禪法眼的幫助下，免遭詐騙15萬元的故事，而近日又有一位信徒透過網路分享一名信徒的心得見證，指出在妙禪師傅的護持之下，闖入她家的小偷被嚇得落荒而逃，而她壓在桌上的1萬元現金也沒有被偷走。

女子在官網指出，自己在信了妙禪之後，自己除了每到生理期就會手腳冰冷的問題都改善以外，和家人之間的感情也變得更好，而師父甚至還能夠保護她免於小偷趁著她睡覺時來偷東西。

女子表示，自己平時就是個很容易入眠的人，一覺到天明是常態，但是某天晚上她卻突然在半夜驚醒，接著就赫然發現床邊站著一個黑影，而她也立刻大聲尖叫，嚇得那個黑影立刻逃走，「當下沒有任何人，獨自面對一位高大的小偷，是非常危險的，但是他卻快速離開，而且連壓在桌上的一萬多元現金也沒有拿走，所以我沒有任何的損失」。

「無比的感恩讚歎師父！」女子隔天將遭遇回報給關心她的老師，而老師也指出這一切都是師父的功勞，要女子「好好感恩師父」，因為在北部也有師姐發生相同的例子，是師父護持著她們的人身法船安全，唯有透過持續的行，才能不斷開悟突破，幫助更多的人。

文章被轉載到批踢踢後，不少網友看到後都紛紛語帶嘲諷的大讚妙禪神蹟，「妙禪師父智勇雙全啊！之前幫忙防詐騙，保住了信徒15萬現金，現在又更厲害了，直接和小偷對幹，小偷嚇到倉皇而逃！」、「結果卻保不住自己的千百萬現金」、「趕快把保住的現金供養seafood」、「師父幫你保住了一萬元，還不趕快三倍奉還給師父」、「搞不清楚，小偷根本不是趕走的那位」、「哪天師父缺錢不法喜 就讓你業力引爆！」