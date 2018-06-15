暴雨侵襲廣東全城癱瘓 「路人遭活活電死」影片曝光超震撼

2018年06月15日 07:31 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

有許多網友將目擊的災害畫面分享到網路上，掀起議論。(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

最近天氣變化大，也已進入颱風季節，近日大陸廣東遇到艾雲尼颱風造成的暴雨，導致廣州市5天累積雨量達750毫米，全城淹水癱瘓，更因為城市電力設備老舊，出現漏電的現象，更傳出至少5起路人遭電死的憾事；有不少目擊民眾將現場畫面拍下，分享到網路上，引起眾人擔憂自身安全問題。

綜合陸媒報導，從7日晚間開始，廣州市已有部分路段淹水高度達車頂，民眾不僅得涉水行走，有些還被困在家中無法出入；而從颱風侵襲至今已傳出至少5起「路人遭電死」的事故，嚴重災情讓民眾議論紛紛。

有一對母女在公車站觸電倒地，兩人昏倒後在積水上漂浮半個小時，民眾發現後緊急送醫但無力回天；而經過當地供電局工作人員調查後，聲稱母女死亡的原因是因為購物廣場前公車廣告牌漏電，遭活活電死。

廣州市除了傳出被電死的事故外，還有學童被大水沖走，災情相當慘重。(圖/ 翻攝自影片)

而還傳出一名17歲高中生經過積水路段，卻觸電身亡；一名路人則是在過馬路時，在水中遭電死；還有一名瘦弱的男子過斑馬線時突然昏倒，也被眾人猜測疑似因為觸電，當下救護人員趕到進行搶救，目前仍在醫院觀察中。

受到艾雲尼颱風侵襲，廣州市除了傳出多起觸電事故外，還驚傳2名學童遭到大水沖走，而多處地段都淹水，災情相當慘重。有許多網友將目擊的災害畫面分享到網路上，掀起議論，9日就有當地人在微博直呼，「真的昨天(8日)的廣東太恐怖了」、「我看見的都死4人了，朋友圈一直在發，加上你這裡3人，都7人了」、「廣州的地下排水真是差，一下暴雨就淹水，一到這種天氣就沒有安全感」。