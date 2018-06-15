男友連35元也不肯借！她猶豫「該不該分手」 網友神回覆笑翻

2018年06月15日 10:14 杜炤佑

談錢傷感情！一名女網友在網上發文抱怨，日前她因身上現金不夠，向男友借35元，沒想到對方竟跟她計較，讓她相當不解，「我不需要連個35塊都要跟我計較的男友，他裝作若無其事跟我說話，請問我該不該分手？」

女網友在臉書《靠北男友》PO文表示，近日她到電信門市繳電話費，想說用刷卡支付比較方便，但當門市人員告知費用為240元時，她便想以現金支付，但身上湊一湊還差40元，於是向同行的男友借，沒想到男友卻斤斤計較，「他一直說零錢只有35元，我說沒關係我身上有5塊，你先借我35，男友只好不情願的給我35塊，結完帳出來後，他說『怎麼有種被坑的感覺』，妳不是打算刷卡嗎？幹嘛還要跟我借錢！」後來兩人越吵越兇，不歡而散，她返家後也立刻霸氣地轉帳50元給男友，但男友卻裝作若無其事，讓她猶豫地思考「該不該分手？」

文章一出，一名網友就神回覆，「這已經不是炮友了，炮友可能還會請喝飲料，這是街友！」其他網友也紛紛留言，「我給你40塊，妳快跟他分手！」、「太扯了！以為是小朋友借零錢嗎？」、「好摳哦！妳記得討15元再分手喔」。