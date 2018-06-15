當場濺血！國中妹扯頭髮扭打 狠母「拿刀救援」喊：快砍

當場濺血！國中妹扯頭髮扭打 狠母「拿刀救援」喊：快砍(圖／截自影片)

友善列印
／綜合報導
(影片取自youtube／CelebrityNews)

近日巴西發生一起國中生互毆事件，一名母親伊莱恩（Elaine Santiago）看見自己女兒與同學打架時，不僅沒有上前阻止，甚至叫女兒拿出口袋裡的刀攻擊對方，導致對方當場濺血，眼看一發不可收拾，伊莱恩嚇得趕緊奪回刀子，以防憾事發生。

影片中可見，2名穿著學校運動服的國中女學生，互相拉扯對方的頭髮毆打，期間一名母親伊莱恩怕女兒打輸，索性教唆她拿出口袋裡的鋒刀，並「建議」女兒攻擊對方，造成另一名女學生當場濺血，開始無力反攻，甚至臥倒在地。

當場濺血！國中妹扯頭髮扭打 狠母「拿刀救援」喊：快砍 另一名女學生遭鋒刀砍傷。(圖／截自影片)

眼見女兒快將人刺死，她趕緊將女兒手上的刀奪走，深怕因此鬧出人命，才結束這場鬧劇。據了解，該事件發生在巴西北部城市貝倫市（Belem）某所學校外，持刀殺人的少女今年14歲，遭砍傷的女同學為13歲，兩人原本是好友，後來因為一名同學在WhatsApp上傳一段影片，雙方產生糾紛並約出來談判。

事後受傷的女同學傷勢相當嚴重，臉部、手臂、胸部都遭劃傷，精神狀態也受到影響。受害者的母親表示，未來要幫女兒轉到其他學校，重新開始新的生活，「我不要女兒未來有陰影，不必要再遇到這樣事情，可以快樂長大。」據悉，伊莱恩在2少女打架前，就先把刀子遞給女兒，還要她藏在口袋裡，目前該對母女也還在逃亡中。

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