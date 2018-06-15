交往年輕「正妹女友」 男子被偷46萬才發現她是49歲大媽

2018年06月15日 15:38 陳慶餘

中國大陸武漢一名30歲的男子李剛（化名），日前和母親發現家中價值10萬人民幣（約46萬新台幣）的珠寶首飾不翼而飛，沒想到在經過警方調查後竟意外扯出案外案，原來李剛交往4年的「24歲正妹女友」王芳就是偷走珠寶的犯人，而且還是個49歲的大媽。

今年4月，李剛的母親發現家中價值不斐的珠寶首飾不翼而飛，連忙報警處理，而在警方調查後發現，李剛家中的門鎖沒有任何破壞的痕跡，懷疑竊賊是用鑰匙開門犯案，一問之下才知道，除了李剛和母親以外，另一名持有鑰匙的人就是李剛的女友王芳，因此警方也將王芳視為重大嫌疑人。

疑似是知道自己被警方盯上，王芳竟突然跑到李剛家中拿出驗孕棒，對著李母表示自己懷孕了，而聽到自己就要當阿嬤的李母頓時被喜悅沖昏頭，立刻將自己家中被小偷光顧的事情忘得一乾二淨，甚至連王芳最後被警方逮捕後，李母還不斷向警方求情，要警方放了她的兒媳婦。

警方指出，王芳本名姓雷，她和李剛是透過網路認識，她用偽造的身分證誘騙李剛自己只有20多歲，但她的實際年齡是49歲，只比李剛的媽媽小6歲，而且還曾經離過婚。在東窗事發後，李剛對於慘被欺騙感到相當氣憤和不諒解，但她的母親卻仍抱有一絲幻想，希望雷女和兒子是真心相愛。