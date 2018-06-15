台男愛聊色！每天濕聊68分鐘「7成叫Jason」

2018年06月15日 17:08 李珮雲 ／綜合整理 ／綜合整理

現代男女工作壓力大，交友管道越見狹隘，不少人透過網路交友尋覓真愛，網愛App針對台灣用戶調查發現，網友間最受歡迎的聊天話題都跟「色色的事」有關，前三名分別是成人話題、男女感情、線上曖昧。其中，台男每日平均花68分鐘的「濕聊時間」才足夠排解夜晚寂寞。此外，統計發現，最愛聊「色」的男生名字有7成都叫Jason，其次為Kevin、Andy；女生則取名為Tina、Lulu和Mia的人最會聊天調情。

自在無包袱的「網愛聊天」成為現代人排解寂寞的新寵。根據網愛App《SofaTalk》的調查發現，不分男女都愛聊「色色的事」，前三名最受歡迎的聊天主題包括成人話題、男女感情、線上曖昧。

台男每日平均花68分鐘「網愛濕聊」（圖／SofaTalk提供）

數據顯示，男生比女生易感到空虛寂寞，台男每日平均上線狂聊68分鐘，而年齡28歲的男性更是深夜的寂寞動物，每日需要80分鐘以上「濕聊時間」才夠抒發。

而在其他話題上，女性喜愛聊感情，男性則是愛「線上徵婆」。若以手機裝置來看，愛聊色的用戶中，高達61％的人都使用安卓手機，相較iPhone用戶對於網愛更加成癮。

這些英文名字最愛聊色色的事（圖／SofaTalk提供）

誰最愛聊天講色色的話，從英文名字就能看出端倪！根據統計，最愛聊色的男生英文名字，有7成都叫Jason，同樣每天都需要濕聊一下的名字還有Kevin、Andy，分別是聊色王的二、三名。而聊天賣弄風情不分男女，最喜歡聊色的女生中，英文名字是Tina的人堪稱調情一姊，不管話題多鹹濕都能接招，其次則是lulu和mia。

然而，聊天排解寂寞雖是好方法，但若扯上男女關係可就不一樣！調查顯示，男女對於「線上純聊，算不算出軌？」的想法完全不同。有高達86％男性認為，上線聊天目的只是找人陪伴聊聊發洩，沒有見到面也無任何肢體接觸，因此並不算背叛。反觀女性，認為男女間不可能有「純友誼」，線上曖昧調情就算出軌。