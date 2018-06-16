為防再度發生性侵案 「滴滴打車」竟禁止男司機深夜接載女乘客

滴滴出行（滴滴打車）日前爆出司機性侵殺害女乘客的醜聞（CFP）

友善列印

今年5月初，中國大陸河南鄭州爆出一起21歲的女空服員慘遭滴滴打車的司機性侵殺害的事件，在各地引起軒然大波，沒想到滴滴打車為了防止類似事件再度發生，竟然祭出一項新規定，那就是不准男性司機在深夜接載女乘客，讓不少搭車的乘客都感到相當不解，紛紛質疑「難道要搭車的女性，在深夜都得等到女司機出現之後才能搭車嗎？」

根據《紐約時報》報導，在空服員遭到性侵殺害的新聞傳出後，為滴滴打車的商譽帶來了重創，不少女性用戶都開始擔心起了自身安全，深怕自己成為了下一個受害者，許多曾經使用過滴滴打車叫車服務的女乘客也發現，自己曾經被一些司機利用APP的評價功能來對她們的外貌發表評論。

由於滴滴打車的司機幾乎都是男性，女司機僅占約10%，因此這項禁止男司機在深夜接載女性乘客的規定出現後，不少網友懷疑這種方法根本是治標不治本。一位22歲的女大生就表示，滴滴打車這種作法，反而是一種逃避責任的鴕鳥心態，「夜間開車的女司機數量和男司機數量一樣嗎？」

對此，滴滴打車的發言人也表示，未來公司會視情況對政策做出調整，但他們現在的重點是擺在用戶的安全上。

今年五月，21歲的空姐慘遭性侵殺害，而作案的司機隨後也自殺身亡（資料照，翻攝微博） 今年五月，21歲的空姐慘遭性侵殺害，而作案的司機隨後也自殺身亡（資料照，翻攝微博）

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