斗內直播網紅2萬！見面被笑「太矮像殘障」 狠男掐脖再自殘

2018年06月16日 15:44 杜炤佑 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸江蘇昆山市一名黃姓男子因為在網上關注一名李姓女直播主，低收入的他卻時常打賞對方，還成功約女直播主見面。沒想到李女一看到黃男，竟以「170公分以下的男人都是殘障」等與羞辱，讓黃男失控企圖掐死李女，再持刀桶自己。

據陸媒報導，28歲的黃男是一名臨時工，每日收入不到100元人民幣（約新台幣470元），但他因為非常喜歡看李女的直播，在網路上不停斗內對方，並謊稱自己從事金融業、收入高，成功將李女約出來。

黃男為了試探李女，便假扮成是黃男的「好朋友」，事後再用微信app傳訊問李女：「今天接你的我這好友，你覺得怎麼樣啊？」沒想到李女卻取笑他長相「喜慶」（長得有福氣），但比較矮，「170公分以下都是殘疾。」

聽完李女的反應後，黃男想到在她身上花了大部份積蓄，卻換來無情的嘲笑，於是決定報復。隔日晚間，他又將李女帶到一個偏僻的郊區，並告訴對方自己並非是黃男的「好朋友」，隨後就掏出刀對李女說：「看不上我，那就同歸於盡。」

李女眼見自己有生命危險，趕緊試圖安撫黃男，並改口強調外貌一點也不重要，且願意跟黃男交往，還親了對方一下。後來兩人整整相處了2天，李女雖然有多次逃跑或報警的機會，但她並沒有這麼做。

警方指出，李女聲稱，當時有自信讓黃男不會再有偏激的想法，且身為女直播主，能被打賞5000至6000元人民幣（約新台幣2萬3000至2萬8000元左右）已經算不錯，認為黃男是一個大客戶，想要好好穩住對方。只是沒想到後來黃男仍一時情緒失控，出手掐住李女的脖子，讓她失去意識，黃男也覺得李女會死，於是拿出水果刀往自己的身體捅，揚言要同歸於盡。

黃男遭逮捕後，警方發現他未成年時就曾因搶劫入獄8年，2年前才剛出獄。所幸兩人送醫後，都只有輕傷，黃男也因涉嫌故意傷害罪，被刑事拘留接受調查。

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