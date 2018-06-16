斗內直播網紅2萬！見面被笑「太矮像殘障」 狠男掐脖再自殘

斗內直播網紅2萬！見面被笑「太矮像殘障」 狠男掐脖再自殘(示意圖/達志影像)

友善列印
／綜合報導

大陸江蘇昆山市一名黃姓男子因為在網上關注一名李姓女直播主，低收入的他卻時常打賞對方，還成功約女直播主見面。沒想到李女一看到黃男，竟以「170公分以下的男人都是殘障」等與羞辱，讓黃男失控企圖掐死李女，再持刀桶自己。

據陸媒報導，28歲的黃男是一名臨時工，每日收入不到100元人民幣（約新台幣470元），但他因為非常喜歡看李女的直播，在網路上不停斗內對方，並謊稱自己從事金融業、收入高，成功將李女約出來。

黃男為了試探李女，便假扮成是黃男的「好朋友」，事後再用微信app傳訊問李女：「今天接你的我這好友，你覺得怎麼樣啊？」沒想到李女卻取笑他長相「喜慶」（長得有福氣），但比較矮，「170公分以下都是殘疾。」

聽完李女的反應後，黃男想到在她身上花了大部份積蓄，卻換來無情的嘲笑，於是決定報復。隔日晚間，他又將李女帶到一個偏僻的郊區，並告訴對方自己並非是黃男的「好朋友」，隨後就掏出刀對李女說：「看不上我，那就同歸於盡。」

李女眼見自己有生命危險，趕緊試圖安撫黃男，並改口強調外貌一點也不重要，且願意跟黃男交往，還親了對方一下。後來兩人整整相處了2天，李女雖然有多次逃跑或報警的機會，但她並沒有這麼做。

警方指出，李女聲稱，當時有自信讓黃男不會再有偏激的想法，且身為女直播主，能被打賞5000至6000元人民幣（約新台幣2萬3000至2萬8000元左右）已經算不錯，認為黃男是一個大客戶，想要好好穩住對方。只是沒想到後來黃男仍一時情緒失控，出手掐住李女的脖子，讓她失去意識，黃男也覺得李女會死，於是拿出水果刀往自己的身體捅，揚言要同歸於盡。

黃男遭逮捕後，警方發現他未成年時就曾因搶劫入獄8年，2年前才剛出獄。所幸兩人送醫後，都只有輕傷，黃男也因涉嫌故意傷害罪，被刑事拘留接受調查。

★珍惜生命，再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995 FREE（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

為防再度發生性侵案 「滴滴...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。