談孫安佐案 蔡丁貴竟瞎扯：台灣被殖民社會高度畸形

2018年06月16日 17:00 陳慶餘

藝人孫鵬與狄鶯的愛子孫安佐，因今年3月揚言要掃射美國校園而遭到逮捕，雖然孫安佐已經在上週對於被指控的恐怖威脅罪進行認罪協商，但卻又遭到聯邦檢察官以「非法擁有武器罪」起訴，因此外界甚至開始呼籲菜政府出面營救孫安佐的呼聲。

對此，主張台獨的自由台灣黨黨主席蔡丁貴，就在臉書上發表看法，表示若是菜政府或是民進黨願意出手救援他們，他也不會反對，因為孫安佐事件會變到這步田地，全因為台灣是一個「高度畸形種族歧視意識的被殖民社會」以及「他們（孫家）的家庭與族群是屬於自認優異於其他族群的黨國體制統治者」所造成的。

蔡丁貴在臉書上指出，孫家一直無法理解所謂的中華民國，「不過是一個非法滯留台灣的殭屍流亡政府」，並認為如果蔡政府能夠向美國說明台灣過去「扭曲的種族歧視社會環境演變」，並且請求對方把這個「個令人遺憾的仇視社會的心理狀態背景」納入考慮從輕處罰的話，就能夠「讓所有尚有中華文化沙文主義者有所警惕，也算是不幸中的大幸」。

不過相關貼文被轉貼到八卦板後，蔡丁貴的說法卻慘被不少網友噓爆，紛紛留言表示：「這家伙除了講殖民還會幹嘛啊？工作好嗎？」、「我家隔壁母豬難產，肯定也是殖民體制造成」、「這人有什麼事嗎？發生什麼事都要罵殖民黨國」、「阿貴的心態比較扭曲，太想台獨了都產生妄想症了」、「一邊嘴流亡政府，一邊爽領中華民國18趴，邊罵沒機會當官」、「無聊，純粹媽媽對小孩心給你說成那樣」、「阿貴…求你別再瘋了…獨派好累」。