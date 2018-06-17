隔牆就能聽見慘叫！少女交男友被抓到 遭全裸囚禁20年

隔牆就能聽見慘叫！少女交男友被抓到 遭全裸囚禁20年(示意圖/達志影像)

友善列印
/綜合報導

交男友錯了嗎？阿根廷一名42歲女子近日被警方發現，她全身赤裸且營養不良，被囚禁在家中將近20年，沒想到遭囚原因，竟是她20年前偷交男友，惹來家族不滿，待父親12年前死後，哥哥繼續繼承「家業」囚禁妹妹。

根據《每日郵報》報導，現年42歲的阿米隆（Marisa Almiron），被囚禁在阿根廷聖菲省貝納多圖埃托市(Venado Tuerto)的一間屋內，近日她被警方發現時，全身赤裸的綁在床上，由於長期的營養不良，導致她身材相當瘦弱，而囚禁的空間並不大，因此她還被自己的排泄物包圍，過著宛如地獄的生活。

據了解，阿米隆20年前偷交了一名男友，讓她家族的人感到不滿，於是其父親便將她囚禁在密室裡，待父親死後，阿米隆的哥哥馬力歐(Mario)繼續繼承「父業」，而她其他6名兄弟姊妹都住在同一個屋簷下，對於阿米隆遭囚禁一事都知情，但馬力歐卻稱因為妹妹心理有問題，才會將她綁在床上囚禁。

而鄰居透露，曾經想進一步了解狀況，但往往都會被阿米隆的家人驅趕，「我透過家裡的牆，就能聽見慘叫聲，彷彿像是地獄一樣，那個女人過著相當恐怖的生活」，也提到這幾年都有向警方反映此狀況，但卻未受到重視，而目前馬力歐仍未遭逮捕，鄰居不禁表示「看見他還能這樣自由行動，一副好像什麼事都沒發生過一樣，讓我們身陷恐懼當中」。

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