浪漫氣球海！情侶開房慶生 殘局讓房務傻眼：一定百年好合

2018年06月17日 14:18 邱柏玟

許多情侶或夫妻到了紀念日或生日，會選擇找飯店慶祝，甚至可能還會將房內布置得相當浪漫，只為了讓另一半開心。最近有一名在飯店任職房務的網友分享工作心得，表示他很樂意接受消費者用「氣球海」布置房間，但希望大家別再用撕不掉的「大魔王」，殘局非常難處理，甚至可能得重新粉刷房間才行！

昨(16)日一名從事房務的男網友在臉書社團抱怨，並附上幾張飯店房間裡「氣球海」的照片，提到有夫妻還是情侶到飯店開房間慶生，便在房內堆滿了藍色氣球，有幾十顆還「飄」在天花板；豈料，當房務收拾房間時，撥開氣球後才發現是使用非常難撕掉的「大魔王」雙面膠帶。

原PO無奈地說，「這(雙面膠帶)會留下痕跡在牆面上，用力刮掉又會傷漆，結果只能選擇再上一層厚厚的油漆來蓋掉」，而他也表示再處理殘局時，心裡滿滿的怨言，「這種品行的情侶，一定能長長久久百年好合愛到天荒地老吧，因為都有夠缺德的」。

原PO表示，收拾殘局時發現消費者居然是用雙面膠帶黏貼氣球，讓他們相當頭痛，因為雙面膠帶非常難撕，還可能害牆壁油漆剝落。(圖/ 翻攝自臉書《爆怨公社》)

許多網友看到「浪漫氣球海」和慶生後的殘局，都為原PO感到委屈，紛紛留言安慰他並建議他索賠，「假如我是房務，我也會氣死」、「用完他們應該自己要還原現場呀～這才是負責任的大人」、「要求損害賠償」、「這種缺德行為應該是要求對方負擔清潔費用，不能自己吞下去，因為這樣會養成一個奧客」。

也有任職過或現職為房務的網友跳出來表示，「我是房務員，我會用浴室清潔劑給他噴一下，等個30秒很好撕」、「當過房務…所以懂你的心情，辛苦了」、「有錢是大爺的概念，我每次去民宿打掃都快噴血，浪費電部說，房間亂到3個人整理都要整理1小時」。