姪女要出國！她超狂自製「旅遊隨行冊」 網友全跪認姑姑

姪女要出國！她超狂自製「旅遊隨行冊」 網友全跪認姑姑(圖翻攝自/爆廢公社)

友善列印
/綜合報導

許多人出國前都會查好旅遊行程，不過你有看過，還把它自製成「旅遊隨行冊」的嗎？最近有一名女網友得知姪女一家人要出國，由於他們第一次出國，於是幫忙處理辦護照、飯店及機票等事宜，甚至還編排出一本旅遊隨行手冊，許多網友看完全跪了，還不斷要認姑姑。

超狂姑姑將自製旅行冊PO網，許多網友都跪著看完(圖翻攝自/爆廢公社) 超狂姑姑將自製旅行冊PO網，許多網友都跪著看完(圖翻攝自/爆廢公社)

一名女網友在《爆廢公社》表示，先前姪女一家人第一次出國，於是她便幫忙處理出國事宜，其中包括護照、飯店、機票、機場接送、餐廳，甚至還有安排行程、餐點、購物建議和優惠券等旅遊事宜，並將這些事項編輯成一本旅遊隨行手冊，並PO出製作後成品，引來6千網友按讚。

這本旅行手冊含封面封底，一共有62頁，且是A5紙張大小的手札 這本旅行手冊含封面封底，一共有62頁，且是A5紙張大小的手札(圖翻攝自/爆廢公社)

該名姑姑還解釋，這本旅行手冊含封面封底，一共有62頁，且是A5紙張大小的手札，「出發前讓侄女帶著本子，和事前都付款完的所有實體票券、SIM卡，看著侄女與朋友們順利完成首次自由行，姑姑我有滿滿的成就感」，還開玩笑提到「被朋友調侃說我是用生命在愛侄女」。

安排行程、餐點、購物建議和優惠券等旅遊事宜，全都編輯成一冊(圖翻攝自/爆廢公社) 安排行程、餐點、購物建議和優惠券等旅遊事宜，全都編輯成一冊(圖翻攝自/爆廢公社)

許多網友看完都超級佩服，紛紛表示「姑姑，其實我是你失散多年的姪女」、「我怎麼突然跪著看FB」、「還有缺姪子嗎？」、「旅行社都要敬佩姑姑了」、「姑姑超貼心的，姪女超幸福的~」、「這都可以出書了」、「姑姑，哪裡買得到實體書呀」、「哇~真心覺得好強，打造個人旅遊攻略」。

也釣出不少會自製旅遊手冊的網友「我老公也做成類似這樣」、「我也會這樣製作小手冊，真的很方便！」、「我！但我之前在旅行社工作，所以習慣了職業病」、「我做了30幾頁，但你的本子比我還強大，我輸了」，而該名姑姑也透露自己的職業，表示她僅是一般行政職而非旅遊業。

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