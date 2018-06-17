人妻隆鼻失敗被夫嫌醜想離婚 連孩子也不認得她

2018年06月17日 16:05 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

愛美是女人的天性，因此有不少人會藉助整型，讓自己越來越漂亮，但整型醫院一定要慎選，要不然花錢變美不成還找罪受。大陸浙江杭州一名邵姓人妻，上個月剛做完隆鼻手術，沒想到鼻子不僅沒變挺，鼻樑反而變歪、鼻孔大小不一，被丈夫嫌醜還想離婚，就連她的小孩也認不出她。

綜合陸媒報導，邵姓女子因嫌自己的鼻子有點塌，在朋友的慫恿下，至對方推薦的整形醫院動刀，期間花了3萬多元(約新台幣14萬元)進行隆鼻手術，但術後她的鼻子不僅沒有變漂亮，反而鼻樑變歪且鼻孔大小不一，還出現頭痛及眼痛等後遺症。

邵姓人妻的鼻孔明顯不一，讓她感到相當崩潰(圖翻攝自微博/杭州微博城事)

邵姓女子表示，手術後朋友在一星期內就能正常走動，但是她如今卻還未完全復原，對比手術前後照，發現她的鼻子雖然有變挺，但是鼻樑明顯歪斜，讓她的丈夫甚至直呼她醜，喊著要與她離婚，就連兒子也認不得她，讓她感到相當難過。

而整型診所負責人表示，由於隆鼻手術後都需經過3至6個月的復原期，而邵女完成手術還不到20天，因此還沒這麼早痊癒，對於鼻樑出現歪斜的狀況，他們則表示，因為鼻子還未完全消腫，要是鼻子附近出現牽扯或疤痕，都有可能影響術後成果。

對此，邵姓女子向診所要求退費及賠償，讓她得以至其他醫院進行修復，而診所則認為，女子仍處於復原期，不能算是他們的手術失誤，最後決定找第三方作鑑定或走司法途徑，而在經過協商後，整容醫院同意讓邵女自行選擇醫院諮詢，並派一名工作人員陪同了解。