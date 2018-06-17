貨車運送「超巨大西瓜」竟比孩童高 網嚇壞：工讀生出來喔！

2018年06月17日 17:28 邱柏玟

夏天到了，西瓜也進入採收季節，更成為不少家庭的飯後水果。日前苗栗瓜農種出1顆105台斤的大西瓜，沒想到有網友開車時，驚見前方貨車載送比小朋友還高大的「超巨大西瓜」，讓他懷疑真假，馬上拍影片分享到臉書，引起網友熱烈討論。

一名男網友在臉書社團分享一段影片，從畫面中得知他開車在高速公路上，前方有一輛像是運送水果的貨車，上面居然載著一顆「超巨大西瓜」，影片中聽到他與車內同行的人不斷驚呼，「西瓜捏」、「真的西瓜嗎」；西瓜巨大到讓人難以置信，因此原PO好奇地問，「這是真的西瓜嗎？」

許多網友看到「超巨大西瓜」，也紛紛留言表示不敢相信。(圖/ 翻攝自《爆料公社》)

許多網友看到影片中的西瓜都嚇壞，紛紛留言，「超大的」、「假的！一切都是幻覺」、「這也太大了吧」；還有人笑說是不是有工讀生，「工讀生給我出來」、「工讀生在裡面」。而有人在其他粉絲專頁看到一樣的「巨大西瓜」，笑說它現在的下落應該在一間廟的外面展示，還比許多孩童還要高，畫面相當有趣。

有網友跳出來表示，「西瓜是假的」，提到影片中的西瓜應該是多年前就受到討論的「展示品」，是一名西瓜商人特地用「玻璃纖維」製作，一顆要價6萬元，讓其他賣西瓜的商人可以買來當作招牌，吸引消費者目光。