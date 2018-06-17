超靈異！師父壓頭驅邪被長髮小鬼盯 網友怕怕：黑令旗有白影

2018年06月17日 18:23 邱柏玟

在生活中偶爾會發生科學無法解釋的現象，時常讓人心中恐懼。最近臉書社團《黑色豪門企業》分享一段師父驅邪的影片，一名女子疑似遭到附身，儘管有3人奮力抓著她都能掙脫，引起熱議；其中有眼尖網友發現窗外有一個「長髮女鬼」盯著師父作法，以及師父手中黑令旗上有白影，讓不少人看完直呼「很不舒服」。

臉書社團《黑色色豪門企業》在14日分享一段女子疑似遭附身的影片，一名女師父在替她驅邪，女子被兩名男子抓著還不斷吼叫，女師父則不斷地用台語朝女子說，「不可以這樣」、「好好講喔，無冤無仇，不可以佔人家的身體，幫你好好超渡好不好」、「這不是你的身體」。

被附身的女子卻翻白眼怒吼，「愛女孩子，愛女孩子，跟她共存啊啊啊啊，我喜歡啦」，說完後就聽到女子掙扎吼叫的聲音，還試圖朝女師父方向暴衝，就算有2名男子和女師父壓頭抵制，她仍有巨大力氣反抗；直到女師父努力向「靈體」溝通，才耗盡對方氣力，結束這場「作法儀式」。

有眼尖網友把照片放大，並標示出黑令旗上的白影，直說像是一個眼神空洞的臉龐。(圖/ 翻攝自臉書《黑色豪門企業》)

不過，影片曝光後引起網友熱烈討論，因為有不少人發現窗外疑似有一個「黑長髮的女子」盯著屋內，看了令人毛骨悚然；而另一個詭異的地方就是，女師父手中作法的一面黑令旗，在壓制被附身的女子時，竟反射出一張眼神空洞、嘴巴開開的白色臉龐，還有網友特地截圖，放大並標示出來。

許多網友抱持著寧可信其有的態度，嚇得紛紛留言，「第一章黑衣男右手有點像一個男生臉型，不知道是不是角度問題」、「看起來不只一個…」、「黑令旗上很明顯男生的臉龐」、「別太鐵齒，我也是不信的人，但遇到在面前所見的，就知道要怕」。

但有部分網友質疑影片真實性，認為畫面中的人都是演出來的，馬上有不少人反駁，「這沒什麼好演的吧…感覺真的有卡到」、「誰會用卡陰來作假開玩笑，能得到什麼？」、「這是真的，之前有碰過類似的」。