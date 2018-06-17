女友恩愛叫聲太稚嫩 路過小學驚覺已有「後遺症」

示意圖非當事者。(圖/ 取自達志影像)

友善列印

情侶或夫妻間親熱是很正常的事情，但卻意外有了「後遺症」，那可就會讓人非常崩潰！一名男子提到20歲的女友聲音很嗲，長得也很稚嫩像小朋友，但有天他經過一間小學，發現自己聽到小朋友玩鬧聲，居然有「生理反應」，讓他崩潰直呼「把我搞成像戀童癖一樣」。

13日有一名男子匿名投稿到臉書粉絲專頁《靠北女友》，介紹自己有一名今年才20歲的女朋友，長得像小朋友，聲音也很嗲，而兩人恩愛時，女友的聲音讓他有種小朋友在遊樂場玩耍的臨場感，但不影響閨房情趣；原PO說，直到有一次他經過一間小學，聽到小朋友玩鬧的聲音，竟有了「生理反應」，讓他覺得自己瞬間像是一個有戀童癖的人。

原PO的後遺症吸引幾千網友按讚、分享，看完他的故事也快笑瘋，「今日最好笑」、「遠離幼稚園」、「警察伯伯這個叔叔怪怪的」、「預防性羈押」、「我覺得你有點變態」、「我有點擔心你未來的小孩」、「還好你不是校園警衛」、「你不要騙了，你女友就是國小生吧」。

有其他男網友紛紛「安慰」原PO，「你這樣還嫌，我老婆都像暴龍這樣叫，我看個侏儸紀勃起2小時」、「我女朋友都像佛地魔這樣叫，我看個哈利波特就勃起2個多小時」、「我以前女友叫聲像moto GP，一年出場18次賽事，每次只要看排位賽還有正賽，連兩天都要興奮3小時以上，還要跟著轉速高低起伏，每次看完都快虛脫了」。

貨車運送「超巨大西瓜」竟比孩...
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。