女友恩愛叫聲太稚嫩 路過小學驚覺已有「後遺症」

2018年06月17日 21:05 邱柏玟

情侶或夫妻間親熱是很正常的事情，但卻意外有了「後遺症」，那可就會讓人非常崩潰！一名男子提到20歲的女友聲音很嗲，長得也很稚嫩像小朋友，但有天他經過一間小學，發現自己聽到小朋友玩鬧聲，居然有「生理反應」，讓他崩潰直呼「把我搞成像戀童癖一樣」。

13日有一名男子匿名投稿到臉書粉絲專頁《靠北女友》，介紹自己有一名今年才20歲的女朋友，長得像小朋友，聲音也很嗲，而兩人恩愛時，女友的聲音讓他有種小朋友在遊樂場玩耍的臨場感，但不影響閨房情趣；原PO說，直到有一次他經過一間小學，聽到小朋友玩鬧的聲音，竟有了「生理反應」，讓他覺得自己瞬間像是一個有戀童癖的人。

原PO的後遺症吸引幾千網友按讚、分享，看完他的故事也快笑瘋，「今日最好笑」、「遠離幼稚園」、「警察伯伯這個叔叔怪怪的」、「預防性羈押」、「我覺得你有點變態」、「我有點擔心你未來的小孩」、「還好你不是校園警衛」、「你不要騙了，你女友就是國小生吧」。

有其他男網友紛紛「安慰」原PO，「你這樣還嫌，我老婆都像暴龍這樣叫，我看個侏儸紀勃起2小時」、「我女朋友都像佛地魔這樣叫，我看個哈利波特就勃起2個多小時」、「我以前女友叫聲像moto GP，一年出場18次賽事，每次只要看排位賽還有正賽，連兩天都要興奮3小時以上，還要跟著轉速高低起伏，每次看完都快虛脫了」。