2018年06月18日 06:50 綜合整理

今天是端午節，國曆六月十八日、農曆五月(戊午月)五日(辛巳日)

宜：修造、動土、移徙、赴任、祈福、祭祀、築隄、求醫、針灸、齋醮、求嗣、造葬、納財、交易。

忌：入宅、起造、放水、合醬。

《農民曆小幫手》端午節 2018國曆六月十八日

【節日由來】：源於對惡日（即農曆五月，因仲夏瘟疫流行而得名）的禁忌，也是祭龍的節日，許多盛行於世的端午習俗都有驅瘟避疫的成分。春秋時代，有一個愛國詩人屈原，他是楚國人，有一次秦國的國君想要以通婚為名義來陷害楚國的大王，當時屈原極力的反對，但是楚王並沒有聽信屈原的諫言，反而造成一些大臣對楚王的進言，於是楚王便將屈原流放到邊境，後來楚王果真被秦王在秦國殺掉了，屈原一聽到了這個消息十分難過，便抱著石頭跳入汨羅江自殺了，當地的百姓被屈原的愛國情操所感動，於是就用竹葉包著糯米的飯糰投進江中給魚吃，希望魚不要吃屈原的屍體，後來世人便在每年的農曆五月五日，也就是屈原自殺的這一天，有了包粽子的習俗，也將這天稱為端午節，因為屈原是一個愛國詩人，所以這一天也叫做詩人節，相傳當時有人想要找尋屈原的屍體，所以就划著船在汨羅江上找，就演變成划龍船的習俗。

【諺語】：「未吃五月粽，破裘不甘放」：按照一年節氣的推移，通常在端午節(農曆五月五日)之前，氣候尚未穩定，天氣時冷時熱。故而，一般人在端午節前，都尚未將冬衣收藏起來，等到端午節過後，天氣漸漸炎熱，始收藏匿起冬衣。

【習俗活動】：

1.掛艾草、菖蒲：古時候人們在自家的門口掛上艾草、菖蒲的目的是為了驅毒避邪，因為艾草和菖蒲都是傳統袚鬼驅邪聖物。

2.喝雄黃酒：雄黃是一種礦物質，亦是一種藥物，將它調合在米酒中，便成了雄黃酒。據說雄黃酒可消除疫病，但不可多喝，至於兒童無法喝酒，則可用手沾酒在額頭上寫一「王」字，一樣有驅毒的功能。

3.吃粽子：傳說是鄉民為了避免魚蝦吃食屈原的屍體，而將竹葉包著糯米飯投入江中，以保持屈原屍體的完整，到了後來就演變成端午吃粽子的習俗了。

4.划龍舟：據說是屈原投江之後，鄉民想尋找屈原的屍體，於是造舟在江上打撈，後來就演變成划龍舟的風俗了。

5.配戴香包：香包是一種吉祥的避邪物品，配戴香包當然是為了驅邪避兇。

6.打午時水：在端午節的正午時分，將井水汲取出來後封存在磁罐中，放在陰暗處，傳說這罐水不會變壞，這就是午時水，傳說在夏日中了暑毒時，可喝午時水來退燒熱。另外一個傳說是鄭成功佔領臺灣時，部隊來到大甲鐵砧山，卻找不到水源，鄭成功便插劍入地，希望泉水湧現，拔劍後果然山泉噴湧。由於當時正是端午節午時，因此後來便有數千民眾，年年在端午節上山求取午時水。

7.立蛋：因為一般認為端午節正午，陽氣最重，所以能將雞蛋立起。據聞若在端午節中午能把生雞蛋直立起來，來年便會鴻運當頭。