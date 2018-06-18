超商賣肉粽？他順手夾去結帳 卻讓店員妹妹一臉尷尬

超商賣肉粽？他順手夾去結帳 卻讓店員妹妹一臉尷尬(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

友善列印

端午節家家戶戶的餐桌上都會看到粽子的身影，現在連超商也應景賣肉粽？日前有一名男子到超商買午餐，在蒸包機裡面發現一顆粽子，順手夾去結帳時，店員妹妹卻一臉尷尬地看著他，說出真相也讓他超不好意思；但網友們卻大歪樓，直說「你是不是要搭訕人家」、「把妹新招」。

一名男網友在臉書社團分享自己的糗事，他16日中午去超商買午餐，看到蒸包機裡面有一顆肉粽，心想「端午節快到了，超商都在賣肉粽了」，就順手夾了肉粽去結帳；到了櫃檯結帳時，卻看到店員妹妹一臉尷尬地看著他，然後默默地說「這是我的午餐…」，讓原PO也瞬間尷尬癌發作，不過，他還是將肉粽還給店員。

許多網友被原PO的糗事笑翻，留言大歪樓笑他根本想搭訕店員妹妹。 許多網友被原PO的糗事笑翻，留言大歪樓笑他根本想搭訕店員妹妹。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

大票網友看完都快笑到暈倒，「笑死哈哈哈哈哈」、「笑屎我勒」、「別吃人家的午餐」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈有夠尷尬的啦」；也有過類似經驗的網友表示，「我也蒸過我的饅頭夾蛋，也被客人結帳」、「有次去買衣服也是好不容易挑到一件掛在最編編的覺得很好看，結果店員說那是她的外套」。

不過，還有許多人的留言大歪樓，虧原PO根本是要搭訕人家，「真相只有一個，你故意夾的」、「故意要調戲妹子的好方法欸」、「還不快要電話請吃一頓晚餐」、「這樣不行喔，吃人家午餐，要回請一個星期喔」；還有人笑說，「搞不好明年蒸包機就會出現節日限定，懷念阿嬤阿母味肉粽」。

女友恩愛叫聲太稚嫩 路過小學... 有馬妹全家移民美國被戰健保 ...

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。