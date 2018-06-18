超商賣肉粽？他順手夾去結帳 卻讓店員妹妹一臉尷尬

2018年06月18日 07:01 邱柏玟

端午節家家戶戶的餐桌上都會看到粽子的身影，現在連超商也應景賣肉粽？日前有一名男子到超商買午餐，在蒸包機裡面發現一顆粽子，順手夾去結帳時，店員妹妹卻一臉尷尬地看著他，說出真相也讓他超不好意思；但網友們卻大歪樓，直說「你是不是要搭訕人家」、「把妹新招」。

一名男網友在臉書社團分享自己的糗事，他16日中午去超商買午餐，看到蒸包機裡面有一顆肉粽，心想「端午節快到了，超商都在賣肉粽了」，就順手夾了肉粽去結帳；到了櫃檯結帳時，卻看到店員妹妹一臉尷尬地看著他，然後默默地說「這是我的午餐…」，讓原PO也瞬間尷尬癌發作，不過，他還是將肉粽還給店員。

許多網友被原PO的糗事笑翻，留言大歪樓笑他根本想搭訕店員妹妹。(圖/ 翻攝自臉書《爆廢公社》)

大票網友看完都快笑到暈倒，「笑死哈哈哈哈哈」、「笑屎我勒」、「別吃人家的午餐」、「哈哈哈哈哈哈哈哈哈有夠尷尬的啦」；也有過類似經驗的網友表示，「我也蒸過我的饅頭夾蛋，也被客人結帳」、「有次去買衣服也是好不容易挑到一件掛在最編編的覺得很好看，結果店員說那是她的外套」。

不過，還有許多人的留言大歪樓，虧原PO根本是要搭訕人家，「真相只有一個，你故意夾的」、「故意要調戲妹子的好方法欸」、「還不快要電話請吃一頓晚餐」、「這樣不行喔，吃人家午餐，要回請一個星期喔」；還有人笑說，「搞不好明年蒸包機就會出現節日限定，懷念阿嬤阿母味肉粽」。