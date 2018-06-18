媽凌晨載嬰中途沒油！LEXUS車主路過霸氣救援 結局暖爆

2018年06月18日 08:14 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

在最需要幫助時，有人願意伸出援手，更能感受其中的溫暖。台中一名媽媽透露，日前騎車載著寶寶在凌晨3點多，打算回家餵奶，豈料途中車子突然沒油，她抱著孩子在路邊推機車，期間一名開LEXUS黑色休旅車的駕駛便下車詢問，幫忙買了一罐油，讓她感動得直呼「真的很謝謝你幫助我」。

台中一名媽媽在《爆廢公社》發文，開頭就寫到「LEXUS黑色休旅車，穿黑色衣服的先生，不知道你在不在這裡」，表示日前打算回娘家過夜，期間恰好孩子睡醒討奶喝，她又發現忘記帶奶粉，於是折返回家餵奶，豈料因油表被防撞墊擋住未留意，途中機車就因沒油熄火，而晚上又沒什麼人，她只能一邊顧著孩子，一邊推機車前往加油站。

該名媽媽推了約5、6分鐘，剛好遇到一名開著LEXUS黑色休旅車的駕駛，「這位先生路過看到馬上詢問我是不是沒油、加什麼油，二話不說馬上跑去幫我買了一罐油，我要給他錢，他拒絕了。因為很暗沒有看清楚你的車牌，只知道你開LEXUS黑色休旅車、穿黑色衣服」，對於車主的熱心幫忙，她感到相當感動。

許多網友紛紛表示「希望能把愛心延續下去，相信他也是這麼希望的」、「祝好心人有開不完的好車」、「社會仍然還是有暖心人」、「人間處處有溫情」，也有人分享自身經歷「其實好心的人大有人在，我半夜下班車壞了，也有人停下來問我是不是沒油，說要幫我買油」。

還有不少曾經幫助他人的網友表示「上次自己剛好加油站下班，回家到一半也是發現人家在牽車，二話不說立馬回去支援汽油過來，這世界還是很溫暖的啊！」、「曾經有一次開車，看到一位婦人牽著機車上載著小孩在路邊推，當下停車詢問是否沒油，需不需要幫忙，結果那位婦人笑著看著我說，謝謝對不起，我這是電動車，只是沒電，當下也只能默默為他加油」。