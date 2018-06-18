出殯前一天！電梯上貼「逝者禁搭」 喪家含淚抬棺下17樓

2018年06月18日 09:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

現在不少大樓設有電梯，但誰有權能限制其他住戶使用。大陸一名95歲婦人近日過世，豈料在她出殯前一天，其家人在住家電梯發現一張紅色公告，上面寫著「本棟樓人員過世，只能走樓梯，絕不允許乘坐電梯下來」，讓他們感到相當委屈，最後妥協將老婦的遺體與棺材，從17樓抬下樓，過程中難免造成棺木損壞，讓老婦一家感到難過。

根據《現代快報》報導，江蘇省無錫市一名許姓婦人淚訴，她高齡95歲的母親近日過世，沒想到出殯前一天，就在電梯發現一張寫著「本棟樓人員過世，只能走樓梯，絕不允許乘坐電梯下來」的告示，他們進行商量後，因不希望與鄰居引發爭執，最後選擇將棺木從樓梯上抬下來。

由於樓梯間非常狹小，轉彎處難免會造成碰撞，導致棺材上的配飾損壞(圖翻攝自/現代快報)

許婦提到，她的母親生前為人和氣，也未曾得罪過別人「雖然鄰居的要求很無理，可我們不想媽媽去世了被人說三道四的」，出殯當天家人與聘請來的2名抬棺人，大家輪流將棺材從17樓抬下去，但由於樓梯間非常狹小，轉彎處難免會造成碰撞，導致棺材上的配飾損壞，而且一行人也被累壞了。

對此，許婦認為鄰居的要求很過分，大樓原來就有大尺寸貨梯，不懂為何不讓過世的人使用，而看在98歲的老爺爺眼裡，不捨自己的老伴死後還要受委屈，痛批「誰都會有過世的那一天，我們這種安居房裡估計有很多老年人，難道每個人過世都要從樓梯走？」，更指這種行為是對逝者不敬。

而大樓的物業管理公司表示，他們無法限制住戶使用電梯，但能不能供逝者使用，主要還是得經過樓裡居民的同意，而其他樓層的住戶都未禁止，僅有15樓的居民貼出告示，恐怕是有些人較介意。許多網友則怒斥「95歲是喜喪，有什麼好忌諱的？」、「誰定的規律，有種你別死」、「何必去為難一位90多歲過逝老人，貼紙的人應該也會有老的一天吧，每個人都會面臨那一天的」。