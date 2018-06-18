上摩鐵開房「女友連吃2小時」！他PO網求助 網爆笑歪樓

2018年06月18日 10:22 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

情侶間一定都會想有更親密的舉動，因此會選擇至汽車旅館開房間。最近有一名男網友帶女友到摩鐵，休息3小時享受兩人歡愉，豈料女友不斷吃著帶進來的食物，而且一吃就是2小時，讓男網友在一旁看得心癢癢，趕緊上網PO文求助，底下留言更是爆笑歪樓。

一名男網友在《爆廢公社》表示「跟女友來汽車旅館三小時，她已經吃了兩小時的東西，到底該怎樣才能讓她知道，我們是來壞壞的不是來吃東西的」，吸引1.8萬網友按讚，有網友表示「等等她會說『吃好飽喔！我躺一下，別碰我』」、「她也在發文，為什麼對方不開口害我一直邊等邊吃」、「她在做壞壞的事情啊！讓你看得到吃不著，真的很壞」。

男網友在旁邊看的心癢癢，趕緊上網求助網友(圖翻攝自/爆廢公社)

還有人幫忙出主意「拿去倒掉」、「記取教訓下次吃飽了再進汽車旅館」、「跟她說該睡覺了，電視轉到彩虹頻道」、「我相信可以連續吃兩個小時！我不相信可以連續吃12小時，支持樓主住宿」、「再買三小時」、「你要直接先動手啊！」。

更多網友歪樓的表示「有留30秒給你，放心…」、「他在吃東西等櫃檯打電話來，時間剩下10分鐘，剛好開始」、「她知道你只需要2分鐘壞壞，加五分鐘洗澡、3分鐘離開，所以她留下最後十分鐘給你」、「可能覺得1小時還太多了」、「只想純休息」、「你女朋友自己知道要留多少時間壞壞啦！不用擔心」。