男女吃火鍋引燃衛生紙！笑看「火球燒牆」店家爆氣

2018年06月18日 11:32 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

許多火鍋店會提供小火爐，讓客人能夠熱熱的享用美食。最近有一名火鍋店業者，在臉書PO出一對男女至店裡消費的畫面，他們在用餐期間，疑似不小心點燃衛生紙，但兩人不僅沒有立即滅火，反而在旁邊好像看戲一樣的笑著，將店裡的牆燒出好幾個洞，讓業者氣的將畫面PO上網。

一名小火鍋業者在《爆怨公社》無奈叮嚀，「親愛的客人，我們相信你是想移動鍋子，造成衛生紙著火，而不是在玩火。任何時候都可以盡量吩咐我們幫忙」。

兩人不僅沒有立即滅火，反而在旁邊好像看戲一樣的笑著，將店裡的牆燒出好幾個洞(圖翻攝自/爆怨公社)

提到由於鍋身很燙，這樣恐會燙傷顧客的手，認為裝潢事小「我怕你們燒傷自己還要請我們賠償」，而店家裝潢不到2個月的牆，就被他們燒出一個洞，最後忍不住怒斥「為什麼破壞人家的東西還可以笑得出來」。

照片中，一對男女坐在餐桌前，而桌上有一團火球，兩人不僅沒有立即滅火，或找店內員工處理，反而任由火球不斷燃燒，甚至將牆面燒出好幾個洞。之後還有自稱兩人的朋友出面解釋，因為當時有請店家處理將鍋子擺正，但仍未放好，只好自己用衛生紙想將鍋子擺好，「不小心引燃衛生紙，卻要被說成像要把店給燒了邏輯是？」。

而不少網友則表示「毀損+縱火…」、「店家可以請他們恢復原狀」、「好誇張喔！著火了還笑的出來？怎麼一點都不緊張，把人家裝潢都弄壞了，告他們叫他們賠，看看他們還笑的出來嗎？」、「太白目了，根本就是縱火」、「太白目了，根本就是縱火」。