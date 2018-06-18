傑尼斯舊愛淫行畢露 三上悠亞轉戰AV界全裸邀睡

傑尼斯舊愛淫行畢露 三上悠亞轉戰AV界全裸邀睡（圖／翻攝自三上悠亞推特）

友善列印
／綜合報導

日本傑尼斯團「NEWS」成員手越祐也堪稱撩妹達人，日前遭披露與2名未成年少女、女主播在酒吧喝酒，酒興大發的他還改編歌詞自爆師兄團「嵐」都是唱對嘴，事情曝光後，17歲女偶像野崎利奈遭所屬事務所開除。事實上，不少女星都在他獵豔史上留名，其中最有名的「受害者」應屬AKB姊妹團SKE48舊將鬼頭桃菜，因被拍到激吻手越祐也，還流出床照後，遭到退團，最後只得改名「三上悠亞」轉戰AV界。

手越祐也 手越祐也的私密照曝光，不排除是前炮友「美加」為報復他的渣男舉動所為。(圖／翻攝自推特)

手越祐也是著名「肉食男」，先後搭上AKB48人氣成員柏木由紀、北原里英等，更傳出峯岸南為他墮胎，腥聞不斷；去年更遭炮友、20多歲OL「美加」爆料有Cosplay癖好，會要求女方穿上制服嘿咻，兩人調情短訊以及「事後照」還遭《週刊文春》爆出。

其實，知名人氣AV女優三上悠亞下海拍片前，就曾以原名鬼頭桃菜活躍於女團「SKE48」，不過2013年因被拍到激吻手越祐也，慘遭事務所冷凍，最後只好改名「三上悠亞」轉戰AV界，沒想到因禍得福，如今搖身一變成了AV天后。面對舊愛手越祐也腥聞不斷，三上悠亞貌似心情大好，陸續在推特上分享多張運動時的性感照，最後又曬出全裸沐浴照，並寫下「一起洗洗睡吧！」讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。

參賽者「從胸吻到敏感帶」 實...
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