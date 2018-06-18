全台超商棄食年逾70億 加盟主嘆食物丟到「厭世」

2018年06月18日 12:55 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣超商商品齊全、服務多樣化，密集度全球第2，每2211人就有一家便利商店，僅次於南韓。不過現在卻傳出因為總公司規定「進貨量須超過銷貨量一定比率」，以致產生許多棄食，若以每間超商平均每天約丟棄2000元食物，換算全台超過1萬家超商，等於每年共浪費70多億元食物。

根據《聯合報》報導，IFRA中華國際連鎖加盟者交流暨權益促進會上月發動「棄食過量」的陳情行動，提出「進貨適量」、「拒絕強制進貨」等訴求，目前已逾3百間加盟店加入，希望4大超商總公司能夠正視棄食問題。

IFRA指出，若以每間超商每天約丟棄2000元的食物，全台超過1萬間超商，換算下來每年共浪費70多億元食物。有超商總公司指示，進貨量必須超過銷貨量一定比率，銷貨量不可超過進貨量95%，相當於每天都有約5%的進貨可能賣不出去，甚至有加盟業者感嘆丟棄食「丟到厭世」。

加盟業者如不配合訂貨，總公司還會開立改善指導單要求配合，否則恐會影響後續加盟權利，儘管不少加盟業者提出「建議」，但總公司給出的理由卻是「不能讓客人買不到」、「貨架陳列要有豐富感」，多年溝通無效。

對此，超商業者強調，並無強制進貨，且均採數據分析，會依各商圈個別需求輔導店長調整訂購量。