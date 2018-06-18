2018年06月18日 14:11 邱柏玟 ／綜合報導 ／綜合報導

妹妹遭逼拍裸照！他爆氣狠教訓2太妹「皮帶連抽35下」(影片/ 取自YouTube，如遭移除請見諒)

求學階段很容易看到或遇到霸凌的狀況，大多數人被欺負後會趕緊告訴家人，希望獲得保護。最近大陸有一名女學生遭其他女同學霸凌，還逼她脫光衣服拍裸照並散布網路上，害她被全校學生用異樣眼光看；她將委屈說給她的哥哥聽，結果氣得他衝到宿舍教訓2太妹，邊用皮帶連抽35下邊痛罵，讓太妹當場痛哭。

從影片中看到，得知妹妹遭到霸凌拍裸照還遭到散布的哥哥，身穿白色衣服和一票朋友直奔妹妹宿舍，找到欺負妹妹的兩名太妹，先阻止她們逃跑，再拿起床上的襪子朝其中一名長髮妹爆打，嘴裡飆罵「X妳媽，再哭啊再哭」，結果右轉上拿起櫃子上的皮帶，繼續連抽太妹35下，氣得怒吼「不是很會欺負？打我老妹，X妳媽X妳媽…」。

而長髮女被男子打到頭髮凌亂，她也不敢起身逃跑，還能聽到她受驚嚇的啜泣聲，當男子停下手邊動作後，她只一臉期望快點有人來救她的樣子；但男子打完長髮女後，轉身找到另一名霸凌妹妹的黑衣女，將她壓制在牆邊拿皮帶鞭打，更氣得嗆她「疼不疼啊」。男子原本想轉身再教訓長髮女，但其他友人阻止後，他才結束這場「復仇」。

這段復仇影片曝光後，男子抽打2太妹的舉動引起網友撻伐，直到有知情人士出面說出真相，大家才知道他是護妹心切，才會那麼衝動動手打人。而影片中的兩名霸凌者平日在學校是出了名惡劣，更長期欺負男子的妹妹，誇張地逼她脫衣服拍她裸照，還上傳網路讓全校師生都看到，才會引發這起報仇事件。

但男子的行為引起正反兩極評論，有人覺得他為了妹妹出氣很棒，也有人認為打女生就是不對，「打人是不對的，但是不得不說打得好」、「噁心的方式去對待別人，就應該得到這樣的回報」、「如果是我的話一定會把她打更慘，讓她這麼對自己妹妹，簡直侮辱」、「自己種的果自己吃吧」。