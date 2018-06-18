博士生考察捕到「巨型蝌蚪」！體型大到像一條魚

博士生考察捕到「巨型蝌蚪」！體型大到像一條魚(圖翻攝自推特/Earyn McGee)

友善列印
/綜合報導

正常蝌蚪僅幾公分的大小，但你有看過大到與香蕉差不多的蝌蚪嗎？美國亞利桑那大學一名博士生，日前在研究時發現一隻「巨型蝌蚪」，而且大小與香蕉尺寸差不多，猜測此生物可能是因體內某樣激素失衡，導致身體不斷長大。

博士生麥基（Earyn McGee）近日在推特，放上一隻巨型生物與香蕉的合照，照片中的生物竟然是一隻「蝌蚪」，她提到在進行實地考察時，於西南研究站（SWRS）裡發現該隻巨型蝌蚪，牠宛如一條魚的大小，不過前端呈現橢圓狀，而後面則有一條長尾巴。

麥基表示，目前仍無法得知巨型蝌蚪成長到多大、存活多久，因為牠仍持續在生長，認為牠可能不會變成青蛙，目前大小粗估與一根香蕉差不多，而她與其他研究人員，將其命名為「Goliath（巨人）」，起初猜測牠可能是因體內激素失衡，才會導致變異，不過經研究後推翻此說法，目前正在試著找出確切原因。

而照片PO出後，吸引1.5萬網友按讚，許多人直呼不可思議，但也有人質疑照片的真實性，而麥基也反駁「有網友說這是假照片，但我敢確定這隻絕對是真的，而且還活蹦亂跳」。而其實早在2007年，就曾發現一隻長19.7公分的巨大蝌蚪，只是牠四肢未發育完全。

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