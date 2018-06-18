求歡不成分屍女學員大卸7袋 射箭教練3天前寫下駭人留言

2018年06月18日 16:02 李珮雲 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市中正區驚爆分屍命案，一名30歲的高姓女子月初無故失蹤後，家人透過臉書發布協尋影片，沒想到涉案的37歲陳姓射箭教練，卻遭眼尖的網友發現3天前就曾在影片下方留言「希望小米看到趕快報個平安，我們都很關心。」事實上，他早在之前就已將高女分屍並大卸7袋丟棄山區，冷血行徑令人駭然。

在台北市華山藝文中心附近授課的37歲陳姓射箭教練，1個多月前結識高女，本月1日兩人相約在華山藝文中心大草原喝酒聊天後，陳男有想與高女發生性關係遭拒，未料陳男竟憤而行兇掐死高女，隔日再以菜刀分屍，並將屍塊載往陽明山及金山交界一帶山區棄屍。目前警方分別於2處尋獲2袋（頭顱、軀幹）、4袋（下半身）裝有屍體的塑膠袋，尚餘1袋仍在找尋中。

高女失蹤後，家人著急在各大社群平台上發布尋人訊息，妹妹也拍攝一段影片在臉書上呼籲姐姐快點出來報平安，沒想到陳男在分屍半個月後竟在死者妹妹影片下方留言，「希望小米看到趕快報個平安，我們都很關心」疑似想藉故掩人耳目並撇清責任，直到警方今凌晨突破他的心防，才供出實情。

陳男的冷血行徑引來不少網友灌爆他的臉書，「他留這個言時的心情究竟是什麼」、「噁心死了！求歡被拒就殺人？什麼垃圾 」、「你已婚，又有女朋友，憑什麼還去強暴別人還分屍，人家好好的人生就被你給毀了！台灣真的不缺你這種爛人」。