身障父用藥罐存零錢送給女兒 背後故事27萬人淚崩

父母寧願犧牲自己，也要讓孩子擁有最好的。美國德州休士頓卡蒂（Katy）一名身障父親，由於近年失業沒有賺錢的管道，但又希望能讓女兒喝杯咖啡，因此一點一滴的存零錢，一日她將存錢的藥罐遞給女兒，讓她瞬間淚崩，並將始末PO上網，還為父親籌得醫藥費。
該名父親是吉姆（Jim Porterfield），他於1981年上班途中遭酒駕司機撞到，導致他昏迷6個禮拜，身體更有13處需進行手術，醫師一度認為他可能熬不過去，而命大的吉姆靠著意志力甦醒，但因車禍過於嚴重，他的前額碎裂以致額葉受損，甚至出現短暫失憶，而且往後的日子也難以自行打理。
但吉姆未曾向命運低頭，他仍努力的進行復健，希望能過著正常人的生活，憑著努力在加油站工作30年，但近幾年因身體健康出問題，導致他被公司辭退，所幸膝下4名孩子都已長大，有能力照顧自己。而在咖啡店兼職的女兒摩根（Morgan Porterfield），近日發現父親用一個藥罐存零錢，起初還不清楚他的用意。
直到父親有一日遞給她一罐藥罐，摩根打開後才知道是「父愛」，原來吉姆為了給女兒喝杯咖啡，自己一點一滴的存零錢，藥罐裡有許多硬幣，還有一張寫有「$11.19-6/1/18，咖啡錢，愛你的爸爸」的字條，隨後她將藥罐拍下來，將故事PO網文，並寫道「爸爸的存錢罐」。
而這篇發文目前已累積27萬按讚數及5萬次分享，許多網友更為他們設置募款網站，替吉姆籌得醫藥費，而摩根對此也相當感動。許多網友紛紛表示「看完手機螢幕溼溼的」、「你有一個很愛你的父親」、「擁有愛，比擁有其他東西來得重要」、「這是我聽過最甜蜜的愛了」。
As some know my dad is mentally and physically handicapped and so especially now that he’s older he’s unable to work or earn an income but he’s been saving his pocket change for the past month for some reason and I thought nothing of it til I came home from work to this today❤️ pic.twitter.com/rdEqu6u8rf— Morgan Porterfield (@morganp_2018) 2018年6月2日