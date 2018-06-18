身障父用藥罐存零錢送給女兒 背後故事27萬人淚崩

2018年06月18日 16:03 鄭玉如 /綜合報導 /綜合報導

父母寧願犧牲自己，也要讓孩子擁有最好的。美國德州休士頓卡蒂（Katy）一名身障父親，由於近年失業沒有賺錢的管道，但又希望能讓女兒喝杯咖啡，因此一點一滴的存零錢，一日她將存錢的藥罐遞給女兒，讓她瞬間淚崩，並將始末PO上網，還為父親籌得醫藥費。

該名父親是吉姆（Jim Porterfield），他於1981年上班途中遭酒駕司機撞到，導致他昏迷6個禮拜，身體更有13處需進行手術，醫師一度認為他可能熬不過去，而命大的吉姆靠著意志力甦醒，但因車禍過於嚴重，他的前額碎裂以致額葉受損，甚至出現短暫失憶，而且往後的日子也難以自行打理。

摩根與父親吉姆(圖翻攝自推特/Morgan Porterfield)

但吉姆未曾向命運低頭，他仍努力的進行復健，希望能過著正常人的生活，憑著努力在加油站工作30年，但近幾年因身體健康出問題，導致他被公司辭退，所幸膝下4名孩子都已長大，有能力照顧自己。而在咖啡店兼職的女兒摩根（Morgan Porterfield），近日發現父親用一個藥罐存零錢，起初還不清楚他的用意。

直到父親有一日遞給她一罐藥罐，摩根打開後才知道是「父愛」，原來吉姆為了給女兒喝杯咖啡，自己一點一滴的存零錢，藥罐裡有許多硬幣，還有一張寫有「$11.19-6/1/18，咖啡錢，愛你的爸爸」的字條，隨後她將藥罐拍下來，將故事PO網文，並寫道「爸爸的存錢罐」。

而這篇發文目前已累積27萬按讚數及5萬次分享，許多網友更為他們設置募款網站，替吉姆籌得醫藥費，而摩根對此也相當感動。許多網友紛紛表示「看完手機螢幕溼溼的」、「你有一個很愛你的父親」、「擁有愛，比擁有其他東西來得重要」、「這是我聽過最甜蜜的愛了」。